Можно посмотреть за выходные: лучшие новые мини-сериалы

Если вы ищете новые интересные мини-сериалы для просмотра на выходных, OBOZ.UA собрал для вас самые лучшие варианты, которые стоит посмотреть.

Вот несколько лучших мини-сериалов, которые точно стоит просмотреть в эти выходные.

Первобытная Америка (American Primeval, 2025)

Этот мини-сериал вышел 9 января 2025 года на Netflix. Созданный Марком Л. Смитом он сосредоточен на борьбе за контроль над американским Западом и насильственном столкновении между религией и культурой в Юте. Это драматический и увлекательный взгляд на ранние этапы развития американского общества, где персонажи сталкиваются с моральными дилеммами и жестокостью того времени.

Скучаю по тебе (Missing You, 2024)

Это сериал, основанный на романе Гарлана Кобена, рассказывает историю детектива Кэт Донован. Случайно наткнувшись на своего бывшего в сети, она обнаруживает, что оказалась в центре жуткого сговора, угрожающего его жизни. Сериал объединяет элементы триллера и детектива, создавая увлекательную атмосферу напряжения и неожиданных поворотов.

Все тот незримый свет (All the Light We Cannot See, 2023)

Это драмедийный сериал, основанный на бестселлере Энтони Дойера. В центре сюжета молодая слепая французская девушка и немецкий парень, чьи жизни переплетаются на фоне Второй мировой войны. Сериал исследует темы потерь, надежды и человеческой стойкости, погружая зрителя в атмосферу трагедии войны и освещая моменты сострадания и доброты в темные времена.

Камера 211 (Celda 211, 2009)

Испанский уголовный триллер режиссера Даниэля Монсона, вышедший в 2009 году. История разворачивается вокруг охранника Хуана Оливера, который, попав в камеру № 211 из-за несчастного случая, оказывается в центре тюремного бунта. Он притворяется заключенным, чтобы выжить среди мятежников, но ситуация быстро обостряется, и ему приходится делать сложные моральные выборы.

Резиденция (The Residence, 2025)

Американский драмедийный сериал-мистерия, созданный Полом Уильямом Дэвисом для Netflix. Сериал базируется на книге Резиденция: в частном мире Белого дома автора Кейт Андерсен Брауэр и рассказывает вымышленную историю об убийстве, произошедшем во время государственного ужина в Белом доме. События сериала разворачиваются среди 157 сотрудников резиденции, когда эксцентричный детектив Корделия Капп приезжает расследовать преступление.

Дипломат (The Diplomat, 2023)

Это американский политический триллер, созданный Деборой Кан, вышедший на Netflix 20 апреля 2023 года. Главная героиня, Кейт Вайлер, становится новой посольством Соединенных Штатов в Великобритании и должна разрешить международный кризис, заключить стратегические альянсы и адаптироваться к своей новой важной должности. Кроме политических интриг, Кейт должен справиться с напряженными отношениями со своим мужем, карьерным дипломатом.

Уроки химии (Lessons in Chemistry, 2023)

Этот сериал снят по мотивам дебютного романа Бонни Гармус, повествующего историю Элизабет Зотт, талантливого химика, соприкасающейся с гендерными предубеждениями в научном мире 1960-х годов. Драмедийный минисериал был создан Ли Айзенбергом. Главную роль Элизабет Зотт, становящейся ведущей феминистского кулинарного шоу в Америке 1960-х годов, исполнила Бри Ларсон.

Патрик Мелроуз (Patrick Melrose, 2018)

Британско-американский мини-сериал 2018 года, в главной роли которого выступает Бенедикт Камбербетч. Сюжет рассказывает о Патрике Мелроузе, чья жизнь проходит через жестокое детство, наркотическую зависимость и попытки обрести покой и исцеление.

Длинная яркая река (Long Bright River, 2025)

Уголовный драмедийный мини-сериал, основанный на одноименной книге Лиз Мур, вышедший 13 марта 2025 года на стриминговом сервисе Peacock. В главной роли появляется Аманда Сейфрид, играющая офицера полиции Филадельфии, работающая в опасном районе Кенсингтона. Сюжет сериала сосредоточен на расследовании убийств трех местных женщин, при этом героиня пытается найти свою пропавшую сестру.

Только один взгляд (Just One Look, 2025)

Польскоязычный триллерный сериал, адаптированный по одноименному роману Харлана Кобена, вышедшего в марте 2025 года на Netflix. Сюжет сериала сосредоточен на дизайнерской ювелирной продукции, которая начинает собственное расследование после исчезновения мужчины и получения фотографии, где он находится в компании незнакомых ей людей. Эта история разворачивается на фоне интриг и тайн, поражающих ее жизнь.

