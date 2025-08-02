Где самая чистая вода: названы две страны, лучшие для купания

Если вы планируете отдых на европейском побережье и ищете идеальное место с кристально чистой водой, стоит обратить внимание на Словению и Литву. Именно эти две страны возглавили рейтинг чистоты воды для купания в Европе по итогам 2024 года.

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Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) в сотрудничестве с Еврокомиссией провело масштабное исследование в рамках реализации Директивы ЕС о воде для купания. Детали рассказало издание TravelAndLeisure.

В рамках анализа было проверено 22 127 мест для купания в 27 странах-членах ЕС, а также в Албании и Швейцарии. Речь шла о пляжах, реках, озерах, а также прибрежных зонах, которые регулярно инспектируют на предмет бактериального загрязнения.

По результатам отчета, 85% объектов соответствовали наивысшему стандарту качества – "отлично", а 96% – минимальным гигиеническим требованиям. Среди всех проверенных стран Словения и Литва продемонстрировали 100% соответствие самым высоким стандартам на всех проверенных локациях – 21 в Словении и 16 в Литве.

Почему именно эти страны

Словения имеет короткую, но невероятно чистую прибрежную зону Адриатического моря, которая уступает по размерам Хорватии, но превосходит ее по уровню качества воды. Также страна активно развивает туристическую инфраструктуру и объявила запуск цифровой визы для кочевников с ноября 2025 года, что позволит работать и жить здесь до года.

Литва привлекает своим Балтийским побережьем с популярными курортами – Паланга, Неринга и Клайпеда. Высокое качество воды в сочетании с природными дюнами и спокойной атмосферой делает эту страну малолюдной альтернативой более коммерческим пляжам Европы. К тому же, в 2024 году Литва была признана самой счастливой страной для молодежи до 30 лет.

Как проводится проверка

Все воды для купания классифицируются в соответствии со стандартами, принятыми в 2006 году. Исследования учитывают уровень бактериального загрязнения, в частности наличие кишечной палочки и энтерококков. Отдельно анализируются прибрежные зоны, реки и озера.

Интересно, что прибрежные воды обычно демонстрируют лучшее качество, чем внутренние водоемы – из-за более высокой циркуляции и естественной самоочищающейся способности морской воды.

А как насчет других стран

Несмотря на небольшое количество проверенных объектов, Словения и Литва продемонстрировали абсолютное качество. Соседняя Хорватия, которая проверила 894 прибрежные зоны, тоже вошла в число лидеров, однако не смогла достичь 100% соответствия. Она остается отличным выбором для пляжного отдыха, но уступает своим компактным соседям по чистоте воды.

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