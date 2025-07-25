Итальянская жемчужина: туристам посоветовали увлекательный пляж возле Портофино

Итальянская Ривьера давно ассоциируется с роскошью, яркими виллами и бирюзовым морем. Здесь каждый городок, словно картинка с открытки, а каждый поворот побережья открывает новую историю. Однако даже в таком знаменитом месте, как Портофино, можно найти уголки, которые остаются без внимания большинства туристов.

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Один из них – Байя-Канноне, небольшой залив, спрятанный между скалами и зеленью, который сочетает в себе красоту, тишину и аутентичность. Этот пляж не рекламируют в путеводителях, сюда не выстраиваются очереди из туристов, и именно поэтому он имеет особую ценность. Детали рассказало издание Express.

В мире, где большинство туристических маршрутов ведет к шумным площадям и переполненным пляжам, настоящие путешественники всегда в поисках "скрытых жемчужин". Один из таких уголков – Байя-Канноне, уютная бухта возле итальянского Портофино, которая все еще остается малоизвестной среди массового туризма.

Портофино – знаменитый прибрежный городок на Лигурийской Ривьере, который давно стал синонимом роскоши и стиля. Но несмотря на популярность этого курорта, Байя-Канноне (Baia Cannone) остается без внимания многих туристов, что и делает ее особенно привлекательной.

Залив расположен среди скалистых склонов, обрамленных яркими виллами, и поражает кристально чистой водой, отсутствием толпы и уютной атмосферой. Пляж абсолютно бесплатный для посещения, и сюда можно добраться как пешком, так и по морю.

Пляж стал вирусным в соцсетях благодаря тревел-блогеру, которая посоветовала своим подписчикам не обойти Байя-Канноне во время путешествия на Итальянскую Ривьеру. "Я не могу поверить, что люди приезжают в Портофино и пропускают этот пляж", – написала она. Видео набрало более 1,1 миллиона просмотров и вызвало шквал восторженных комментариев/

Тихое утро, теплое прозрачное море и вид, который трудно забыть – все это делает бухту настоящей находкой для тех, кто ищет отдых без лишней суеты.

Удобнее всего лететь в Геную – это ближайший аэропорт. Также возможны рейсы в Милан или Пизу, откуда легко добраться на поезде или арендованном авто.

Из центра Портофино до пляжа – всего 10 минут пешком. Идите в сторону Параджи, и по дороге вы увидите узкие лестницы, ведущие вниз к заливу. Другой вариант – паром или лодка, на которых можно добраться непосредственно к бухте с воды, наслаждаясь панорамами Лигурийского побережья.

Лучшее время для посещения: май–июнь или сентябрь. В этот период море теплое, а людей меньше, чем в пик туристического сезона. Это отличный компромисс между комфортом погоды и спокойствием.

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