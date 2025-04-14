Лучше хлеба: как приготовить вкусные булочки без замешивания теста

Выпекание хлеба может быть сложным и длительным процессом, но с помощью правильных инструкций и нескольких простых ингредиентов вы сможете быстро приготовить свой домашний хлеб.

Видео дня

Автор Let's Eat UK делится популярными рецептами для всей семьи, в одном из их недавних видео в TikTok показано, как приготовить вкусные булочки, используя только четыре ингредиента.

Преимущество этого рецепта состоит в том, что можно обойтись без затворения теста.

Ингредиенты

440 г муки универсального назначения

1 столовая ложка дрожжей (можно сухих)

1 чайная ложка морской или обыкновенной соли

330 мл очень теплой воды

Способ приготовления

Поместите муку в миску для смешивания, взбейте, чтобы удалить комочки. Затем добавьте в миску дрожжи и соль, снова взбейте.

Влейте всю воду, используя ручку деревянной ложки, чтобы смешать воду с сухими ингредиентами. Тесто должно начать образовывать липкую консистенцию, но не быть слишком влажным.

Накройте миску кухонным полотенцем и оставьте настаиваться на один-два часа. Тесто должно увеличиться вдвое, а на поверхности должны быть видимые отверстия для воздуха.

Разогрейте духовку до 230°C. Обильно присыпьте рабочую поверхность мукой, положив тесто сверху.

Приблизительно сформируйте из теста большой шар, который поможет разрезать его на равные части. С помощью резака для теста или подобной посуды вырежьте шесть ровных шариков теста.

Сформируйте, зажав углы теста и потянув их к тыльной стороне. Поместите первый рулет в центр бумаги для выпечки, разместив оставшиеся пять рулетов вокруг него.

Поместите кухонное полотенце обратно на булочки и выдержите еще 15 минут. Возьмите жаропрочную кастрюлю с крышкой и поставьте в разогретую духовку на 15 минут.

Через 15 минут извлеките горшок из духовки. Держитесь за края бумаги для выпечки, осторожно поместите ее в разогретую кастрюлю.

Снова накройте горшок крышкой и поставьте в духовку. Выпекайте 30 минут с накрытой крышкой, затем снимите крышку и сверните на последние десять минут в духовку до золотисто-коричневого цвета.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить идеальные булочки для бургеров.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.