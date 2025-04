На HBO стартовал второй сезон 'Последние из нас': где посмотреть

Сериал "Последние из нас" официально стартовал со вторым сезоном. Первый эпизод вышел на HBO и Max, а для украинских зрителей он уже доступен на Megogo.

Видео дня

Созданная на основе культовой видеоигры студии Naughty Dog, эта история о выживании, потерях и эмоциональных границах человечности продолжает сохранять напряжение. И хотя новый сезон только начался, эксперты говорят, что он уже демонстрирует амбиции выйти за пределы формата простой адаптации.

О чем сериал "Последние из нас"

События разворачиваются через двадцать лет после пандемии, вызванной мутацией грибка кордицепса, уничтожившего цивилизацию. Оставшийся после катастрофы мир кишит опасностями.

Первый сезон рассказывал историю Джоэла (Педро Паскаль), контрабандиста, сопровождающего Элли (Белла Рамзи) – единственную, имеющую иммунитет к инфекции. Это было путешествие, которое превратило двух незнакомцев в семью. Финал, в котором Джоэл выбирает любовь и защиту вместо спасения человечества, стал одной из сильнейших нравственных дилемм.

Что готовит новый сезон

Второй сезон начинается с непосредственного продолжения событий в больнице Солт-Лейк-Сити, но с первых минут делает ставку на психологическое напряжение, а также новый тип угрозы.

Любители игры ждали этого момента давно – в сериале появились сталкеры, новый вид зараженных, которых шоуранеры неоднократно упоминали в интервью. Сталкеры действуют осторожно, организованно, способны заседать и ждать. Они еще больше усложняют выживание в мире, где опасность всегда рядом.

Однако самое главное – это появление новой героини, Эбби в исполнении Кейтлин Дивер. Ее персонаж – центральная фигура в игре The Last of Us Part II.

Второй сезон состоит только из семи эпизодов, на два меньше, чем предыдущий. При этом он охватывает лишь часть сюжета игры Part II, что и явилось одной из причин смешанных реакций критиков. На Rotten Tomatoes сезон стартовал с 93% положительных рецензий, но среди зрителей уже звучат опасения: финал первого эпизода выглядит несколько оборванным, а структура сезона может оставить много вопросов без ответов.

HBO уже официально продлил сериал на третий сезон, хотя дата релиза пока неизвестна. По словам продюсеров, адаптация второй части игры займет более одного сезона, что выглядит логично, учитывая ее объем и сложность. Ожидать возвращения, вероятно, придется не раньше 2027 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших комедийных сериалах всех времен.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.