Фильм 'Грешники' стартовал с идеальным рейтингом: что известно о сюжете

Новый фильм Райана Куглера "Грешники" получил 100% на Rotten Tomatoes и 83/100 на Metacritic, что является выдающимся результатом для широкопрокатного фильма. Премьера "Грешников" в кинотеатрах намечена на 18 апреля.

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Режиссером и сценаристом фильма выступил Куглер - автор хитов "Черная пантера" и "Крид". Главную роль в "Грешниках" сыграл Майкл Б. Джордан, а в актерский состав также вошла Хэйли Стайнфелд. Фильм позиционируется как гибрид горора и социальной драмы, объединяющий атмосферу 30-х годов со сверхъестественным ужасом.

Сюжет с элементами истории и ужаса

Действие происходит на юге США в эпоху законов Джима Кроу, дополнительно придающего истории глубины. В центре сюжета — братья-близнецы Смоук и Стек, возвращающиеся в родной город после службы в надежде на новую жизнь. Они открывают бар, но вместо покоя сталкиваются со зловещей силой, которая начинает вмешиваться в их жизнь. Сверхъестественное зло постепенно разворачивается, обнаруживая древние и мрачные тайны города.

Фильм создан по оригинальному сценарию Куглера, а не на основе комиксов или книг. Это позволяет автору полностью реализовать свое видение и стиль. Визуальная часть ленты впечатляет – она полностью снята на пленку и адаптирована для IMAX. Благодаря этому зрители получают действительно кинематографический опыт, не похожий на привычные цифровые блокбастеры.

Успех среди критиков

Первые рецензии о фильме преимущественно увлечены. Vanity Fair называет его "запутанным, но увлекательным зрелищем", а The Hollywood Reporter отмечает идеальное сочетание артхаусного подхода с жанровым кино. По словам критиков, "Грешники" — это "залитый кровью микс", который не должен работать, но благодаря актерскому составу и мощной режиссуре — работает блестяще.

Любопытно, что вся творческая команда временно отошла от работы в Marvel. Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд и сам Райан Куглер взяли паузу в супергеройской вселенной, чтобы создать совершенно независимую историю. Это позволяет зрителям увидеть его в новых, драматических и неожиданных амплуа.

О чем фильм "Грешники"

Фильм "Грешники" Райана Куглера рассказывает о братьях-близнецах, которые после военной службы возвращаются в родной город, чтобы начать новую жизнь. Они открывают бар, который быстро становится популярным. Однако вскоре они начинают замечать странные и страшные события, происходящие вокруг. Оказывается, что их бар привлекает зловещую сверхъестественную силу, которая угрожает не только им, но всем жителям города. Братья должны объединиться, чтобы противостоять этой силе и спасти себя и других.

Фильм не просто играет в страхе, он обращается к социальному контексту, добавляя драматизма и эмоциональной глубины. История двух братьев становится не только борьбой с монстрами, но и рассказом об искуплениях, страхе и попытках вырваться из тени прошлого. Все это подается через атмосферу 30-х годов с акцентом на расизм, насилие и потери.

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