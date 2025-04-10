Сериал 'Последние из нас' досрочно продлили на 3 сезон: названа причина

Второй сезон постапокалиптического сериала "Последние из нас" стартует только 13 апреля, а поклонников шоу уже порадовали хорошими новостями. Экранизацию одноименной серии игр платформа HBO продлила на третий сезон.

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Как пишет издание Variety, создатели сериала Крейг Мэйзин и Нил Дракманн остались очень довольны результатом работы над вторым сезоном. В интервью изданию о будущей премьере, состоящей из семи эпизодов, Мэйзин поделился, что сериал должен получить еще один или два сезона, прежде чем он достигнет завершения своей второй части.

При этом критики, уже посмотревшие все семь новых серий, намекают, что второй сезон "Последних из нас" имеет оборванный финал. Именно поэтому история нуждается в продолжении. Кстати, эпизодам, показ которых стартует 13 апреля, критики поставили очень высокие оценки. К моменту написания заметки рейтинг второго сезона на агрегаторе Rotten Tomatoes составлял 92%.

Рассказывая о предстоящих сериях "Последних из нас" и анонсируя третий сезон, Мэйзин сказал: "Мы подошли ко 2 сезону, чтобы создать нечто, чем мы могли бы гордиться. Конечные результаты превзошли даже наши самые амбициозные цели благодаря нашему постоянному сотрудничеству с HBO и безупречной работе нашего непревзойденного актерского состава и съемочной группы".

Действие сериала "Последние из нас", премьера которого состоялась в 2023 году, происходит в постапокалиптическом мире, опустошенном пандемией грибка, превращающей инфицированных людей в зомби. Фантастическое шоу стало одним из самых рейтинговых драматических сериалов в истории HBO. Первый сезон получил 24 номинации на разные телевизионные премии.

Во втором сезоне на экран вернутся главные актеры Педро Паскаль и Белла Рамзи. Также зрители увидят Диего Луну и Рутину Уэсли. Дебютантами шоу в этот раз станут Кейтлин Девер, Изабелла Мерсед, Янг Мазино, Ариэла Барер, Тати Габриэль, Спенсер Лорд, Дэнни Рамирес, Джеффри Райт, Кэтрин О'Хара, Джо Пантолиано, Аланна Юбах, Бен Алерс, Хэттьен Парк и Роберт Джон.

Глава отдела драмы и фильмов HBO Франческа Орси подтвердила Variety, что платформа продолжила сотрудничество с Мейзином и Дракманном. "Крейг, Нил, Кэролайн (продюсер Кэролайн Штраус – ред.) и вся команда исполнительных продюсеров, актеры и съемочная группа создали мастерское продолжение, и мы в восторге от того, что сможем перенести силу рассказа Крейга и Нила в то, что, как мы знаем, станет таким же трогательным и выдающимся третим сезоном", – сказала Орси.

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