Известна дата выхода 2 сезона 'Миротворца'. Видео

После продолжительного ожидания Джеймс Ганн официально объявил дату премьеры второго сезона сериала "Миротворец". Новые серии снова появятся на экранах HBO Max.

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Вместе с новостью Ганн также представил короткий, но эмоционально насыщенный тизер, в котором Кристофер Смит (Джон Сина) с улыбкой среди хаоса и пламени показывает большой палец вверх и с разгона прыгает в окно. В финале ролика появляется Леота Адебайо (Даниэль Брукс) с репликой героя: "Теперь ты супергерой".

Когда выйдет новый сезон "Миротворца"

21 августа 2025 года – официальная дата выхода 2 сезона "Миротворца" на HBO Max.

Джеймс Ганн наконец-то уточнил статус сериала в рамках обновленного DC Universe, который он создает совместно с Питером Сафраном. Оказывается, практически весь первый сезон "Миротворца" останется каноническим, кроме финальной сцены с Лигой справедливости.

"Правда в том, что почти весь "Миротворец" канонический, за исключением Лиги Справедливости. С чем мы будем иметь дело в следующем сезоне", – отметил Ганн.

Как предполагают фанаты, авторы могут перенести героев в альтернативную реальность, что подтверждается деталями со съемочной площадки. Например, на одном из фонов показан новый костюм Смита, фреска с образом его отца – Белого Дракона, и таинственная фигура, которую зрители уже успели идентифицировать как погибшего брата героя – Кота.

Актерский состав

Несмотря на смерть в первом сезоне, в роли отца Кристофера, Оги Смита, возвращается Роберт Патрик. Это может свидетельствовать о флешбеках, галлюцинациях, или еще одном ходе мультивселенной, открывающей безграничные возможности для сюжета.

Команда сериала осталась неизменной: Джон Сина выполняет не только главную роль, но и выступает соисполнительным продюсером. В производстве принимают участие Джеймс Ганн, Питер Сафран, Мэтт Миллер, а также Стейси Литлджон – как продюсер-консультант. Среди подтвержденных актеров – Даниэль Брукс в роли Леоты и, вероятно, Орел Игли.

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