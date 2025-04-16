Фильмы для уютных выходных: подборка на любой вкус

Выходные – идеальное время, чтобы расслабиться и провести вечер в компании хорошего кино. Независимо от того, хотите ли вы вдохновиться настоящими историями, посмеяться над иронической комедией или немного поплакать над искренней драмой – правильный фильм способен создать атмосферу, которая снимает напряжение и возвращает душевное равновесие.

Видео дня

OBOZ.UA подготовил подборку фильмов на любое настроение и вкус. Здесь и теплые истории о дружбе и переменах, и мотивационные драмы, и легкие комедии, которые подарят приятный вечер.

"1+1" (2011)

Жанр: драма, комедия.

Режиссеры: Оливье Накаш, Эрик Толедано.

Трогательная французская история о настоящей дружбе между богатым аристократом Филиппом и Дриссом – парнем из пригорода, не имеющего медицинского образования, но обладающего искренней душой и жизнерадостностью. Фильм о том, как два совершенно разных человека могут изменить жизнь друг друга. Легкая, остроумная и эмоциональная лента, оставляющая послевкусие веры в человечность.

Книжный клуб (2018)

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Билл Голдермен.

Четыре подруги, уже давно перешедшие отметку "50", решают изменить свою рутинную жизнь после прочтения неожиданно пикантного романа. Легкая, остроумная комедия о том, что любовь и страсть не имеют возраста. Прекрасная лента для вечера с бокалом вина и друзьями.

Хороший человек (2023)

Жанр: драма.

Режиссер: Зак Брафф.

Глубокая, эмоциональная лента о потере, вине и втором шансе. Элисон пережила трагедию и не может справиться с болью. Ее неожиданная дружба с отцом погибшей меняет обоих, давая им надежду и возможность снова дышать полной грудью. Это кино о сопереживании и силе человеческой связи.

Счастье для начинающих (2023)

Жанр: романтическая драма.

Режиссер: Вики Райт.

Лирическая лента о женщине, которая пережила развод и отправляется в поход по Аппалачской тропе. Среди незнакомцев и суровой природы Гелен постепенно учится отпускать прошлое, принимать себя и обретать счастье в простых вещах. Идеальное кино для ищущих эмоциональное обновление и теплую атмосферу.

Душа компании (2018)

Жанр: комедия.

Режиссер: Бен Фэлкоун.

Когда жизнь вдруг переворачивается, пора начать с нуля. Домохозяйка среднего возраста Диана неожиданно разводится и решает... пойти в университет. Веселый и вдохновляющий фильм о том, что никогда не поздно изменить жизнь, вернуть уверенность в себе и найти новых друзей. Идеальный выбор для уютного вечера.

Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф. (2024)

Жанр: комедийный боевик.

Режиссер: Марк Моллой.

Аксель Фоли снова в деле! Легендарный герой в исполнении Эдди Мерфи возвращается на улицы Беверли-Гиллз, чтобы защитить дочь и разоблачить масштабный заговор. Драйв, юмор, ностальгия – все, что нужно для вечера с попкорном. Прекрасный выбор для тех, кто любит классический экшн с новым дыханием.

Человек по имени Отто (2022)

Жанр: драма с элементами комедии.

Режиссер: Марк Форстер.

Теплая драма с Томом Хенксом в роли ворчливого, одинокого мужчины, которому жизнь кажется утраченной. Но появление новых соседей полностью изменяет его мир. История о том, что даже в самые темные периоды жизни можно найти свет – в людях, простых моментах и добрых поступках.

Наяд (2023)

Жанр: биографическая драма.

Режиссеры: Джимми Чин, Элизабет Чай Васаргели.

Вдохновленная реальными событиями история о женщине, которая решает осуществить свою давнюю мечту – переплыть более 170 км из Кубы во Флориду в 60 лет. Фильм о выносливости, силе духа, верности себе и дружбе. Мотивирует никогда не сдаваться, даже когда кажется, что уже поздно.

Без обид (2023)

Жанр: мелодрама, комедия.

Режиссер: Джин Ступницки.

Необычная история о наемной "девушке для свиданий" и застенчивом старшекласснике. Медди и Перси поначалу не слишком понимают друг друга, но со временем это сотрудничество меняет их обоих. Легкая, местами провокационная, но искренняя комедия о взрослении, принятии и неожиданной дружбе.

В ритме сердца (2021)

Жанр: драма с элементами комедии.

Режиссер: Сиан Гидер.

Молодая девушка Руби – единственная в семье, кто слышит. Ее мечта – петь, но семья нуждается в ее помощи в рыболовном бизнесе. Фильм открывает сложный выбор между личными желаниями и обязанностью перед близкими. Трогательная, искренняя история о таланте, семейной любви и силе выбора.

OBOZ.UA ранее писал о триллерах, выход которых ожидается в 2025 году.

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