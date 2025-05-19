Фильмы о Рэмбо получат приквел: кто заменит Сталлоне

Как говорил главный герой культового боевика 1980-х Джон Рэмбо, ничто не закончено. И студия Millennium Media, которая занимается производством кино именно в этом жанре, решила возродить франшизу "Рэмбо" уже в новом веке.

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Как пишет издание Deadline, на каннском кинорынке Millennium Media, которая стоит также за франшизами "Телохранитель киллера" и "Неудержимые", представила ленту "Джон Рэмбо". Сюжетно она привязана к классическому боевику 1982 года "Первая кровь" и по сути является его приквелом.

Постановкой фильма должен заняться Ялмари Хеландер, известный по лентам "Санта на продажу", "Большая игра" и "Сису". Сценарий пишут Рори Гейнс и Сохраб Ноширвани ("Черный Адам"). Целью команды является начать съемки ленты уже в этом октябре. Площадка будет находиться в Таиланде.

Сюжет фильма держится в тайне, однако известно, что он расскажет о молодом Джоне Рэмбо во время его участия во вьетнамской войне. Сейчас кастинг ленты находится на ранних стадиях. Оригинальный исполнитель роли Сильвестр Сталлоне, судя по всему о проекте знает, но в силу возраста к своему культовому образу не вернется. Однако, по данным Deadline, продюсеры готовы прописать для него в ленте гостевую роль.

Между тем, сам Сталлоне говорил, что считает Райана Гослинга хорошим выбором на роль молодого Рэмбо. Тем более, что в фильме "Барби" 2023 года, где Гослинг сыграл одну из главных ролей, было несколько отсылок к франшизе восьмидесятых. В частности, его герой Кен появлялся в шубе и повязке в стиле Рэмбо, а в его тренажерном зале висели плакаты культовых боевиков.

Один из самых знаковых персонажей боевиков в американском кино был создан писателем Дэвидом Мореллом. Оригинальный фильм 1982 года был экранизацией его романа "Первая кровь". В нем Сталлоне играл ветерана Вьетнама, которого жестокий шериф и его помощники вынуждают бежать в горы и вести все более ожесточенное противостояние со своими преследователями.

Всего во франшизе вышло пять фильмов, которые собрали более 800 миллионов долларов во всем мире. Последним обновлением стал фильм 2019 года "Рэмбо: Последняя кровь", спродюсированный Millennium и Sly's Balboa. Он собрал в прокате 92 миллиона долларов.

"Мы рады представить новую главу в наследии Рэмбо. Этот проект - дань уважения к одной из лучших франшиз в истории кино, которая понравится как давним поклонникам, так и новой аудитории", - сказал президент Millennium Джонатан Юнгер. "С Ялмари Хеландером у руля - режиссером с исключительным видением и энергией - мы нашли идеального постановщика, который представит высококонцептуальный, полный опыт экшена", - добавил босс студии.

В свою очередь Хеландер признался, что с 11 лет был большим поклонником франшизы Рэмбо и теперь рад приобщиться к созданию новой ее части. "Я не могу дождаться, чтобы вернуть выдающегося героя боевиков на большой экран, где ему место", - сказал режиссер.

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