Вышел новый трейлер 'Супермена' от DC: когда премьера

Фанаты киновселенной DC наконец-то дождались - студия представила свежий трейлер долгожданного фильма "Супермен". В главной роли - Дэвид Коренсвет, который заменил Генри Кавилла в культовом образе Человека из стали.

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Режиссером ленты выступает Джеймс Ганн, который также написал сценарий. В новом видео зрителям показали не только знакомых героев, но и интригующие конфликты. Премьера фильма в Украине запланирована на 10 июля.

В трейлере стартовая сцена разворачивается между Кларком Кентом и Лоис Лейн, которую играет Рэйчел Броснаген. Журналистка хочет взять у Супермена интервью, хотя, судя по контексту, она уже догадывается о его настоящей личности. Разговор быстро приобретает напряженный тон - Кент объясняет свои действия, вызвавшие резонанс, а Лоис задает неудобные вопросы о вторжении в другую страну. Этот диалог демонстрирует моральные вызовы, с которыми сталкивается главный герой.

Помимо основных персонажей, трейлер содержит камео многих супергероев и антагонистов. Появляются Метаморфо, Девушка-ястреб, Зеленый Фонарь, Мистер Террифик, а также главный злодей - Лекс Лютор в исполнении Николаса Холта. Отдельное внимание привлекает пес Крипто, который, по трейлеру, станет полноценным участником событий. Также в кадре - стычки с Инженером и сцена в Крепости Одиночества.

Фильм раскроет внутреннюю борьбу героя, который пытается совместить жизнь простого репортера и сверхчеловека. Новый взгляд на историю Супермена обещает больше психологизма, сложные вопросы и более глубокое раскрытие персонажей. Со слов Лекса Лютора в трейлере: "Он - не человек, он - объект, который стал центром внимания всего мира". Это подчеркивает ключевую тему - страх перед тем, что не поддается контролю.

Режиссер Джеймс Ганн активно продвигает ленту в соцсетях. Он подчеркнул, что долго ждал возможности поделиться новым трейлером со зрителями.

В ленте также сыграют Скайлер Джизондо (Джимми Олсен), Сара Сампайо (Ив Тешмахер), Энтони Кэрриган (Метаморфо), Изабела Мерсед (Девушка-ястреб) и другие.

Предыдущий тизер уже установил рекорд по количеству просмотров - 250 миллионов за сутки. Так что ожидания от нового "Супермена" остаются высокими.

OBOZ.UA на днях писал, что история "Властелина колец" получит продолжение.

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