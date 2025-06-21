Фильмы по Стивену Кингу: 5 лент от 'короля ужасов', которые не пытаются напугать

Стивен Кинг давно известен как мастер ужасов, чьи произведения пугают и держат в напряжении миллионы читателей и зрителей. Однако не все экранизации его книг созданы только для того, чтобы напугать. Некоторые ленты по произведениям "короля ужасов" имеют совсем другое настроение - они захватывают сюжетами, глубокими персонажами и даже вдохновляют.

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OBOZ.UA собрал пять фильмов по Кингу, которые стоит посмотреть тем, кто хочет насладиться качественным кино без страха и тревоги. Эти ленты доказывают, что творчество Кинга многогранно и выходит за пределы жанра ужасов.

Зеленая миля (The Green Mile, 1999)

Это экранизация одноименного романа Стивена Кинга, опубликованного в 1996 году. Главную роль в ленте сыграл Том Хэнкс, который исполнил образ Пола Эджкомба - офицера в исправительной колонии с камерой смертников. Сюжет сосредоточен на его воспоминаниях о встрече с удивительным заключенным Джоном Коффи, обладающим сверхъестественными способностями. Фильм известен своей глубокой эмоциональностью и печальным настроением, затрагивающим тему справедливости и человечности.

Побег из Шоушенка (The Shawshank Redemption, 1994)

Фильм основан на новелле Стивена Кинга 1982 года под названием "Рита Хейворт и Побег из Шоушенка". В центре сюжета - история Энди Дюфрейна (Тим Роббинс), приговоренного к пожизненному заключению за преступление, которого он не совершал. Фильм показывает его жизнь в тюрьме и глубокую дружбу с Эллисом Бойдом "Редом" Реддингом (Морган Фримен). Образы героев и их отношения настолько пронзительны, что вызывают сильные эмоции у зрителей. Как и новелла, лента имеет трогательную концовку, которая оставляет глубокий след в сердце.

Долорес Клейборн (Dolores Claiborne, 1995)

Фильм создан по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, опубликованного в 1992 году. История рассказывает о женщине по имени Долорес Клейборн (Кэти Бейтс), которую подозревают в убийстве своей работодательницы Веры Донован. Фильм глубоко исследует сложные отношения Долорес с дочерью Селеной (Дженнифер Джейсон Ли) и затрагивает темы домашнего насилия и семейных драм. Актерская игра, особенно Кэти Бейтс, получила высокую оценку критиков за эмоциональную насыщенность и правдоподобность. "Долорес Клейборн" считается одной из лучших драматических работ в фильмографии по романам Кинга.

Бегущий человек (The Running Man, 1987)

Фильм создан по мотивам романа Стивена Кинга 1982 года, опубликованного под псевдонимом Ричард Бахман. События разворачиваются в полицейском государстве 2017 года, где осужденных преступников заставляют участвовать в жестоком телешоу, где они пытаются выжить, чтобы получить свободу. Главного героя, капитана Бенджамина "Бена" Ричардса, сыграл Арнольд Шварценеггер, который придает фильму динамичности и драйва. Хотя лента не имеет глубины классических ужасов по произведениям Кинга, она остается увлекательной и интересной для просмотра. В 2021 году было объявлено о подготовке нового ремейка фильма режиссером Эдгаром Райтом, что вызывает большой интерес к переосмыслению этой истории.

Останься со мной (Stand by me, 1986)

Это экранизация новеллы Стивена Кинга "Тело" 1982 года, рассказывающая о группе двенадцатилетних друзей, которые отправляются на поиски тела пропавшего мальчика Рэя Брауэра. Картина исследует сложности взросления в условиях непростых семейных обстоятельств и сурового окружения, показывая, как дети находят поддержку друг в друге. "Останься со мной" является ярким примером мастерства Кинга в создании глубоких, живых образов молодых героев и демонстрирует силу дружбы на фоне жизненных трудностей.

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