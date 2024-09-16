Финальный трейлер 'Веном-3': чего ждать и когда выйдет фильм

Поклонники вселенной Marvel затаили дыхание: вскоре на экраны выйдет продолжение культового фильма "Веном". "Веном-3. Последний Танец" – супергеройский фильм, рассказывающий об одноименном персонаже популярных комиксов Marvel. Третья часть будет продолжением фильма "Веном-2: Карнаж" (2021), и частью медиафраншизы "Вселенная Человека-паука от Sony".

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В сети появился финальный дублированный трейлер "Последнего танца". Автор сценария – Келли Марсел в соавторстве с Томом Гарди, который и исполнил роль Эдди Брока – Венома.

Еще в августе 2018 года Гарди заявлял, что подписал контракт на съемки "Веном-3", но разработка фильма началась в декабре 2021 года. Съемочный процесс стартовал в конце июня 2023 года в Испании – но уже в июле его пришлось прекратить из-за забастовки SAG-AFTRA. Возобновилась работа над фильмом в ноябре, а в начале 2024 обнародовали окончательное название.

Премьера "Веном-3. Последний танец" в США намечена на 25 октября 2024 года.

Главные роли исполнят: Том Гарди, Чиветел Эджиофор, Джуно Темпл, Рис Иванс, Стивен Грэм.

По оценкам экспертов, предыдущие части трилогии собрали более 1 миллиарда долларов кассовых сборов.

Серия фильмов "Веном" названа в честь главного героя, антагониста серии и противостоящего Спайдермену.

Несколько лет назад исполнитель роли Человека-паука Том Голланд заявлял, что вместе с продюсером фильма Эми Паскаль говорилось об обсуждении возможности его возвращения к роли Питера Паркера в новых лентах о Веноме.

Пока известно, что "Последний танец" станет финальной частью серии фильмов о супергерое.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда может выйти следующий фильм о Человеке-пауке.

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