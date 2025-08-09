Где больше всего небоскребов в мире: назван город

Гонконг имеет наибольшее количество небоскребов в мире. По данным международных исследований, именно здесь сосредоточено больше всего зданий высотой более 150 метров. Высокая плотность населения, ограниченность территории и экономическая специализация города как глобального финансового центра способствовали формированию уникального ландшафта.

Видео дня

Гонконг – город возможностей: от уличной лапши до ресторанов со звездами Michelin, от шумных базаров до тихих пляжей на далеких островах. Всего за 20 минут от бетонных джунглей можно убежать на зеленые склоны с живописными маршрутами. Детали рассказало издание Travel And Leisure.

Что посмотреть в Гонконге

Специалист Вирджиния Чан, владелица компании Humid with a Chance of Fishballs, отметила, что "в Гонконге чувствуется уникальная энергия. Это идеальное сочетание старого и нового, Востока и Запада".

Трамвай на Виктория-Пик

Это лучший способ увидеть знаковую панораму города. Обязательно заранее приобретите билет или используйте карту Octopus, чтобы обойти очередь. С платформы Lugard Road Lookout открывается потрясающий 180-градусный вид на город.

Большой Будда (Tian Tan Buddha)

К статуе можно добраться на гондоле длиной 5,6 км, предлагающей невероятные виды на город и окружающие джунгли. Обязательно посетите монастырь По Лин, где можно попробовать обед, приготовленный монахами. Рядом – историческая рыбацкая деревня Тай-О с домами на сваях.

Комплекс Тай Квун (Tai Kwun)

Бывший центральный полицейский участок теперь превращен в пространство с магазинами, ресторанами, кинотеатрами и музеем. В нем сохранена часть старой тюрьмы – с камерами и документальными экспозициями.

Набережная Цим Ша Цуй

Прогулка по этой набережной откроет волшебные виды гавани. Здесь расположена Аллея звезд, где чествуют таких легенд, как Джеки Чан. Вблизи – фешенебельные торговые центры, паромные переправы и вид на ночной город, который светится неоном.

Когда лучше всего посетить Гонконг

Лучшее время для посещения – октябрь–декабрь, когда погода приятная, а вероятность тайфунов минимальна. В феврале город взрывается празднованием Китайского Нового года, а в марте здесь проходит Art Basel Hong Kong.

Шопинг в Гонконге

Фабрика Yuet Tung China Works – первая и последняя фабрика ручной росписи фарфора в городе. Перед покупкой проверьте происхождение изделия – не все рисунки делают на месте.

Уличные рынки. В Гонконге есть рынок на любой вкус: Goldfish Street, Flower Market, Temple Street Night Market – идеальны для сувениров, а Ladies Night Market – для сумок и "реплик". На Cat Street можно найти антиквариат и талисманы по знаку зодиака.

PMQ – бывшее общежитие для полицейских, превращенное в средоточие художников, студий и дизайнерских магазинов.

Goods of Desire – магазин современного дизайна с оригинальными сувенирами, играми и одеждой, созданными местными брендами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о рейтинге самых красивых столиц Европы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.