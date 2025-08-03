Самые красивые столицы Европы: куда стоит ехать без раздумий

Европейские столицы стабильно остаются среди самых популярных туристических направлений в мире. Они сочетают архитектурное наследие, культурное достояние и развитую инфраструктуру, что делает их привлекательными как для первого визита, так и для возвращения.

Видео дня

Издание Express проанализировало туристические рейтинги и экспертные обзоры, чтобы определить десятку столиц, которые чаще всего упоминаются среди обязательных к посещению. В этом списке – 10 европейских столиц, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Париж, Франция

Париж неизменно возглавляет списки самых красивых городов мира. Эйфелева башня, Собор Парижской Богоматери, Триумфальная арка – лишь часть из его символов. Сена, Монмартр, Люксембургский сад и Версальский дворец создают неповторимое настроение. Париж – город элегантности, света и искусства.

Лондон, Великобритания

Лондон поражает контрастами: от Биг-Бена до небоскребов Сити, от средневекового Тауэра до современного арт-района Камден. Южный берег Темзы, Ноттинг-Хилл, музеи мирового уровня, роскошные парки – столица Великобритании идеально сочетает историю и современность.

Мадрид, Испания

Мадрид – это королевское величие, искусство и солнце. Королевский дворец, площадь Майор, парк Ретиро и музеи Прадо и Рейна София – обязательны для посещения. Это город с открытой душой, завораживающий своей жизнерадостностью.

Берлин, Германия

Берлин – это живая история и динамика. Бранденбургские ворота, Берлинская стена, Музейный остров, парки и уличное искусство. Город, который пережил разделение и возрождение, теперь является центром свободы, креатива и многоголосия.

Рим, Италия

Рим – музей под открытым небом. Колизей, Пантеон, Форум, Ватикан и его шедевры, а также атмосфера античного величия на каждом шагу. Улицы с брусчаткой, фонтаны, площади – все здесь дышит историей.

Прага, Чехия

Прага – это сказка наяву. Карлов мост, Пражский град, старинные дома с черепичными крышами, Часовая башня на Старой площади. Город полон романтики, цвета и средневекового шарма.

Будапешт, Венгрия

Будапешт разделен Дунаем, но един в своей красоте. Парламент, Будайский замок, купальни и набережные потрясают. Ночное освещение города – настоящий спектакль для глаз. Недаром его называют "жемчужиной на Дунае".

Вена, Австрия

Вена – город классики, музыки и изысканности. Дворцы Шенбрунн и Бельведер, собор Святого Стефана, опера и кафе с многовековой традицией создают атмосферу имперского величия. Чистота, спокойствие и культура – вот Вена сегодня.

Варшава, Польша

Варшава – город, возродившийся из руин. Старый город, Королевский замок, парк Лазенки – примеры исторического наследия, сочетающегося с современными районами и яркой культурной сценой. Варшава – пример устойчивости и красоты.

Лиссабон, Португалия

Лиссабон поражает рельефом, солнцем и ритмом жизни. Трамваи, холмы, фаду, башня Белен, монастырь Жеронимуш – все это создает яркую мозаику. Это один из самых теплых и гостеприимных городов Европы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о греческом острове Иос, который называют даже лучше Миконоса или Санторини.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.