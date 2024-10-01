Где еще можно застать тепло: 5 направлений для осеннего отпуска

Октябрь – особый месяц, олицетворяющий настоящую гармонию перехода от летнего тепла к ноябрьской атмосфере Хэллоуина. Но если вы не успели насладиться летом – не беда. В Европе есть места, где можно насладиться пляжами, прогулкам по набережной и купаниям в сравнительно теплом море.

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Эксперты The Guardian составили рейтинг лучших европейских направлений для октябрьского отпуска. Эти города – великолепное сочетание истории, величественной архитектуры и свежести морских побережий.

Генуя, Италия

Генуя – идеальное направление для любителей истории. Город имеет сотни дворцов эпохи Возрождения и барокко, 42 из которых входят в список ЮНЕСКО.

Палаццо Россо имеет уникальные фрески 17 века и коллекцию искусства, включая произведения фламандского живописца Ван Дайка. В Палаццо Спинола находится Национальная галерея Лигурии, а Палаццо Реале может похвастаться живописной террасой с видом на море и зеркальным залом. Palazzo Ducale, построенный в 1298 году, является главным культурным центром Генуи с выставками, которые следует посетить. Следующая выставка будет посвящена импрессионистке Берти Моризо (11 октября – 23 февраля 2025 года).

Помимо всей грандиозной архитектуры, еще одна прелесть Генуи заключается в том, что это оживленный портовый город, где можно насладиться прогулками по набережным и пляжным отдыхом. Чтобы максимально насладиться осенним солнцем, прогуляйтесь вдоль Корсо Италия до Боккадассе, бывшей рыбацкой деревни с небольшим пляжем.

Эксперты советуют отведать местные деликатесы: торта паскуалина (пирог с мангольдом или шпинатом, яйцом и рикоттой), блюда из морепродуктов, лигурийские торты и пирожные, веганские фрискеу из фондю с кешью, пасту тренетте с соусом из брокколи, томатным песто и артишоками.

Авейру, Португалия

Авейру в путеводителях называют Португальской Венецией. Город имеет сеть каналов и находится в лагуне. Прогулка на одной из красочных лодок молисейро в стиле гондолы – это отличный способ почувствовать местный колорит.

Авейру предлагает много достопримечательностей в своем относительно компактном центре, сочетающем в себе архитектуру в стиле модерн с впечатляющими религиозными зданиями (в том числе собором и монастырем) и традиционным рыболовным кварталом. Три замечательных музея – Музей Авейра, Музей нового искусства и Городской музей Авейра – расположены неподалеку друг от друга.

Вдоль побережья расположен природный заповедник Dunas de São Jacinto, где лесные дорожки идеально подходят для прогулок на велосипеде среди сосновых деревьев. А лагуна, расположенная между городом и побережьем, предлагает несколько вариантов водных развлечений, в том числе катание на паддборде, каякинг и виндсерфинг.

Аликанте, Испания

Город на побережье Коста-Бланка имеет давнюю историю. Когда-то его заселяли греки и финикийцы, римляне и мавры. Изысканный старый город с архитектурными шедеврами прошлых эпох создает колоритный ансамбль с узкими улочками рыболовных районов, уставленных голубыми и терракотовыми горшками с цветами.

Город особенно волшебный в начале осени. Начать день следует с прогулки вдоль пальмовой Esplanada d'Espanya – набережной, вымощенной мозаикой в форме волны. В конце Эспланады находится Эль-Постигет – идеальный для плавания пляж. Наверху расположена Кастильо-де-Санта-Барбара, хорошо сохранившаяся крепость 16 века, на которую можно подняться, чтобы увидеть Средиземное море и Коста-Бланку.

Остановиться эксперты советуют в Баррио Санта-Крус, старейшем районе города, у подножия Монте-Бенакантиль, где находится замок. В этом районе расположен Музей современного искусства Аликанте, галерея, посвященная испанским художникам 20-го века, в частности Дали и Пикассо, Музей Фогера и т.д. В Аликанте стоит попробовать туррон – нугу с миндалем и розмариновым медом.

Задар, Хорватия

Сентябрь в Хорватии великолепен: море все еще теплое, но улицы уже не переполнены толпами туристов. Задар в северной Далмации – сочетание истории, великолепной еды, шумных кафе, пляжей и активного отдыха.

Стоит прогуляться по Риве – набережной, простирающейся вдоль западной части полуострова, где расположен старый город Задара. Недалеко от побережья расположены остатки римского форума и древняя византийская церковь Св. Доната, которая сейчас является атмосферной концертной площадкой. Рядом находится колокольня романского собора Святой Анастасии и церковь Святой Марии со смесью римских, средневековых, ренессансных и барочных элементов и колокольней 10 века. 20-й век представлен бетонным Археологическим музеем 1970-х годов. Еще две интересные памяти Задара – продовольственный рынок и Музей античного стекла.

Салоники, Греция

Вместо того, чтобы ехать в Афины и греческие острова, которые все еще переполнены туристами даже осенью, эксперты советуют выбрать Салоники. Салоники исторически были географическим и культурным пересечением дорог и эпох – это большой порт, через который проходит Виа Эгнатия, римская дорога, когда-то простиравшаяся от Адриатики до Константинополя. Великие мусульманские и еврейские общины существовали там до потрясений 20 века, но оставили свой след в городе.

Город создан для прогулок, а еще лучше для того, чтобы намеренно заблудиться. В течение дня вы можете посетить впечатляющий Археологический музей, пройтись вдоль римских стен к Ано Поли – старому городу с его домами в османском стиле и крошечными византийскими церквями, а затем прогуляться вдоль Эгейского моря по живописной набережной. Чтобы получить порцию горного воздуха, проезжайте 90 минут к югу от Салоник до подножия горы Олимп.

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