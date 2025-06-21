Где хранить сливочное масло, чтобы оно было свежим более 9 месяцев: действенный совет

Сливочное масло – это основной кухонный ингредиент, который всегда лучше иметь под рукой. В холодильнике оно может храниться достаточно долго – примерно от одного до трех месяцев.

Видео дня

Однако, существуют способы хранить масло еще дольше, при этом продукт не наберет никаких других случайных привкусов. Чтобы масло оставалось свежим и без посторонних запахов, его можно хранить в морозильной камере, пишет OBOZ.UA.

Хотя масло можно замораживать в оригинальной упаковке, чтобы защитить от "ожогов" от замораживания, плотно заверните его в пищевую пленку и поместите в пакет для замораживания на молнии или другой герметичный контейнер.

Срок хранения зависит от того, соленое масло или несоленое. Соль действует как консервант, продлевая срок годности масла. Несоленое масло можно замораживать до девяти месяцев, тогда как соленое может храниться даже до года.

Самый безопасный способ разморозить замороженное масло, когда вы будете готовы его использовать, – это переложить его в холодильник.

Это позволит ему медленно размягчаться, не подвергаясь воздействию высоких температур, где могут быстро размножаться бактерии. Если вам нужно использовать его быстро, вы можете размягчить или полностью растопить его в микроволновой печи.

Если вы не хотите замораживать масло, есть другие способы продлить его срок службы. Один из них – хранить его на столешнице при комнатной температуре. Эксперты по отходам также отметили, что этот удивительный совет по хранению может иметь и другие преимущества, в частности, облегчить его использование и помочь уменьшить пищевые отходы.

Если оставить масло при комнатной температуре — если оно хранится в закрытой посуде — оно может храниться до двух недель и быть готовым к использованию в любое время.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно хранить сливочное масло.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.