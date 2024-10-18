Где насладиться солнцем зимой: лучшие направления для отпуска

Чего нам зимой точно не хватает, так это солнечного света, потому что тепло можно найти хоть под одеялом, хоть в объятиях любимого человека, а вот с ультрафиолетом так не получится. Однако, его всегда можно найти в путешествиях, если отправиться в отпуск в правильном направлении.

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Если вы не хотите идти по простому пути, как и тысячи других туристов, вам стоит изучить более экзотические маршруты. Для этого издание Express собрало пятерку настоящих жемчужин, о которых знают на удивление немного людей. И где зимний отпуск станет настоящим раем.

Рас-эль-Хайма, ОАЭ

Средняя температура в декабре: 26 °C, количество осадков – минимальное

Рас-эль-Хайма считается скрытой жемчужиной ОАЭ. Этот город предлагает великолепное сочетание увлекательных развлечений, комфортных пляжей и живописных гор. Его называют идеальным выбором для семей, которые ищут интересный отдых. Искатели приключений могут заняться зиплайнингом и пешим туризмом в Джебель-Джаис, прокатиться на верблюдах по пустыне или поучиться дайвингу в Центре морского спорта и дайвинга.

Мадхья-Прадеш, Индия

Средняя температура в декабре: 27 °C, низкие или умеренные осадки

Для незабываемых впечатлений от дикой природы существует потрясающий национальный парк Сатпура в штате Мадхья-Прадеш, Индия. Это место известно своими густыми лесами, живописными ландшафтами и большим разнообразием диких животных, включая тигров, леопардов и медведей-губачей, а еще более 300 видов птиц. Сафари на джипах с гидом и прогулки на лодках сделают путешествие увлекательным и познавательным.

Кейптаун, Южная Африка

Средняя температура в декабре: 27 °C, легкие ливни

Кейптаун является универсальным местом для семей, желающих сбалансировать развлечения в городе с приключениями на свежем воздухе. От знаменитой канатной дороги к Столовой горе до пингвинов пляжа Боулдерс – город предлагает невероятное сочетание природной красоты и культурного наследия. Для любителей шопинга магнитом станет набережная Виктории и Альберта, а местные музеи точно порадуют поклонников высокой культуры. Благодаря теплой весенней погоде, декабрь – идеальное время для изучения богатой истории города, потрясающих береговых линий и активного отдыха на открытом воздухе. Также отсюда можно отправиться на сафари-тур, чтобы насладиться дикой природой.

Сиемреап, Камбоджа

Средняя температура в декабре: 30 °C, умеренное количество осадков

Сиемреап наиболее известен как ворота в храмовый комплекс Ангкор-Ват – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и один из величайших культурных памятников древности в мире. Декабрь и остальные зимние месяцы станут идеальным временем для посещения этой местности, ведь жара спадает и исследовать древний храм становится особенно приятно. Кроме Ангкор-Вата, Сиемреап предлагает оживленные рынки, семейные велосипедные туры по сельской местности и культурные мероприятия, подходящие для всех возрастов.

Алула, Саудовская Аравия

Средняя температура в декабре: 20 °C, осадки практически отсутствуют

Алула – скрытое археологическое сокровище Саудовской Аравии. В этом древнем городе находится внесенная в список ЮНЕСКО Хегра – комплекс археологических объектов с высеченными в скале гробницами. А еще здесь можно полюбоваться потрясающими пустынными пейзажами и познакомиться с историей, насчитывающей 200 000 лет. Жара в зимние месяцы меняет комфортное тепло, и это делает доступным активный отдых на свежем воздухе, такой как наблюдение за звездами, походы и полеты на воздушном шаре. Обязательно посетите экскурсию по древним гробницам Хегры или отправляйтесь в поход по пустыне с живописными ландшафтами долины Ашар.

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