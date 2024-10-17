Райский уголок: малоизвестные острова в Африке поражают теплом и видами

Когда температура опускается ниже +15 градусов, мы начинаем мечтать о возвращении лета. И такое чудо можно совершить, если отправиться в отпуск туда, где лето круглый год и можно купаться в теплом море.

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Но как выбрать направление, где не будет слишком много людей? Издание Express советует обратить внимание на Кабо-Верде. Эта страна состоит из 18 островов, расположенных в Атлантическом океане у западного побережья Африки. Зимой столбики термометра здесь редко опускаются ниже +21 и царит солнечная погода.

Каждый из островов этой страны может похвастаться своим уникальным обаянием. Здесь можно найти все – от идиллических пляжей до горных ландшафтов. Если вы любите во время отпуска исследовать новые места, Кабо Верде точно порадует вас своим разнообразием.

Однако следует иметь в виду и то, что с июля по октябрь в этой местности идет сезон дождей. Отдыхать в это время здесь тоже вполне приятно, но будьте готовы к тому, что солнце часто будет прятаться за тучи и идти дождь. Если говорить об отдыхе в ноябре, то в этом месяце средняя максимальная суточная температура достигает 29 °C, а минимальная колеблется около 23 °C.

Острова Кабо-Верде усеяны поразительными пешеходными тропами, проходящими по живописным горам и вулканам. Санту-Антан, Сан-Николау и Фогу выделяют для себя большинство любителей хайкинга.

Если вам больше нравится пляжный отдых, то обратите внимание на пляжи Санта-Мария и Понта-Прета на острове Сали, Прайя-де-Шавиш на Боа-Виште и пляж Логинья в Минделу на Сан-Висенте. Здесь можно не только хорошо поплавать, но и понаблюдать за дельфинами, черепахами и даже китами.

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