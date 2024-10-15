Настоящие чудеса природы: куда поехать, чтобы увидеть уникальные растения. Фото

Ничто не сравнится по красоте и силе впечатления, с чудесами природы. И к ним, конечно, относятся растения.

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Издание Woman and Home рассказало, куда отправиться, чтобы увидеть самых необычных представителей растительного мира. Такое путешествие вы точно не забудете. В частности, еще и потому, что растут эти растения в красивых и экологически чистых точках нашей планеты.

Сокотрийское драконовое дерево, Йемен

Эти фантастические деревья произрастают на йеменском архипелаге Сокотра. Они так особенны не только из-за причудливой кроны, но и из-за красного сока. Когда он вытекает, кажется, что дерево истекает кровью. Впечатляет то, что сокотрийские драконовые деревья могут жить до 1000 лет, а их смоле приписывают лечебные свойства.

Раффлезия Арнольда, Малайзия

В джунглях Малайзии растет самый большой в мире цветок. Его диаметр может превышать метр. Правда, нюхать его не рекомендуем. Этот хлоропаразит размножается с помощью насекомых, которых привлекает лепестками, напоминающих видом и запахом гнилое мясо. Однако зрелище это действительно несравненное.

Бругмансия, Шри-Ланка

Горная местность Шри-Ланки сама по себе поражает своими бесконечными зелеными полями чайных кустов. А еще вы здесь можете встретить нежнейшие бледно-розовые, белые и желтые трубчатые цветы бругмансии (трубы ангела). Но любуйтесь ними издалека. Это растение обладает сильным галлюциногенным эффектом и даже сидение под ним может оказаться смертельным.

Баобаб, Мадагаскар

Из девяти видов баобабов в мире, для шести родиной является Мадагаскар. Огромные, прекрасные деревья имеют продолжительность жизни около 3000 лет и их часто называют перевернутыми деревьями, поскольку их ветви очень похожи на корни.

Литопс, Южная Африка

Представьте, что вы гуляете по каменистой пустыне и вдруг вам попадается камешек с цветком. Именно так выглядят литопсы. Существует более 140 видов этих суккулентов. И их даже можно разводить как комнатные растения.

Араукария Чилийская, Аргентина и Чили

Это прекрасное дерево имеет ветви, похожие на застывших змей. А его листья напоминают чешую и ощутимо колются. Араукария находится под угрозой исчезновения из-за вырубки леса. Хотя дошла до нас еще со времен динозавров. Выжить так долго ей позволила огнеупорная кора и колючие ствол и листья, отпугивающие травоядных животных.

Радужный эвкалипт, Индонезия

Возможно, одно из самых потрясающих деревьев на планете, радужный эвкалипт кажется почти нереальным из-за своей коры, имеющей множество оттенков – от ярко-зеленого и фиолетового до оранжевого и ярко-синего. И все это сразу. Целебный и удивительно прекрасный радужный эвкалипт можно найти в некоторых частях Индонезии, но сейчас он занесен в список уязвимых видов из-за изменения климата и вырубки леса.

Росичка капская, Новая Зеландия

Это растение кажется милым и пушистым из-за множества пузырьков на длинных отростках, покрывающих его листья. Но не обманывайтесь внешностью. Эта зеленая крошка – настоящий хищник, который ловит на свои росинки мелких насекомых, чтобы ими поживиться.

Стапелия гигантская, Танзания

Цветок этого растения очень напоминает морскую звезду. Но связанную на спицах или крючком, ведь ее лепестки покрыты ворсом и очень пушисты. Размер цветка может достигать 25 см. Но пахнет он не очень приятно. Как и раффлезия, стапелия таким образом привлекает опылителей. И как литопс, ее можно выращивать в горшке.

Тахинасте, Канарские острова

Эти яркие цветы вы найдете в национальном парке Тейде на Тенерифе. Цветут они летом и это незабываемое зрелище. Ведь соцветия тахинасте достигают трех метров в высоту.

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