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Настоящие чудеса природы: куда поехать, чтобы увидеть уникальные растения. Фото

Юлия Потерянко
NewsLife
4 минуты
93
Настоящие чудеса природы: куда поехать, чтобы увидеть уникальные растения. Фото

Ничто не сравнится по красоте и силе впечатления, с чудесами природы. И к ним, конечно, относятся растения.

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Издание Woman and Home рассказало, куда отправиться, чтобы увидеть самых необычных представителей растительного мира. Такое путешествие вы точно не забудете. В частности, еще и потому, что растут эти растения в красивых и экологически чистых точках нашей планеты.

Сокотрийское драконовое дерево, Йемен

Настоящие чудеса природы: куда поехать, чтобы увидеть уникальные растения. Фото

Эти фантастические деревья произрастают на йеменском архипелаге Сокотра. Они так особенны не только из-за причудливой кроны, но и из-за красного сока. Когда он вытекает, кажется, что дерево истекает кровью. Впечатляет то, что сокотрийские драконовые деревья могут жить до 1000 лет, а их смоле приписывают лечебные свойства.

Раффлезия Арнольда, Малайзия

Настоящие чудеса природы: куда поехать, чтобы увидеть уникальные растения. Фото

В джунглях Малайзии растет самый большой в мире цветок. Его диаметр может превышать метр. Правда, нюхать его не рекомендуем. Этот хлоропаразит размножается с помощью насекомых, которых привлекает лепестками, напоминающих видом и запахом гнилое мясо. Однако зрелище это действительно несравненное.

Бругмансия, Шри-Ланка

Настоящие чудеса природы: куда поехать, чтобы увидеть уникальные растения. Фото

Горная местность Шри-Ланки сама по себе поражает своими бесконечными зелеными полями чайных кустов. А еще вы здесь можете встретить нежнейшие бледно-розовые, белые и желтые трубчатые цветы бругмансии (трубы ангела). Но любуйтесь ними издалека. Это растение обладает сильным галлюциногенным эффектом и даже сидение под ним может оказаться смертельным.

Баобаб, Мадагаскар

Настоящие чудеса природы: куда поехать, чтобы увидеть уникальные растения. Фото

Из девяти видов баобабов в мире, для шести родиной является Мадагаскар. Огромные, прекрасные деревья имеют продолжительность жизни около 3000 лет и их часто называют перевернутыми деревьями, поскольку их ветви очень похожи на корни.

Литопс, Южная Африка

Настоящие чудеса природы: куда поехать, чтобы увидеть уникальные растения. Фото

Представьте, что вы гуляете по каменистой пустыне и вдруг вам попадается камешек с цветком. Именно так выглядят литопсы. Существует более 140 видов этих суккулентов. И их даже можно разводить как комнатные растения.

Араукария Чилийская, Аргентина и Чили

Настоящие чудеса природы: куда поехать, чтобы увидеть уникальные растения. Фото

Это прекрасное дерево имеет ветви, похожие на застывших змей. А его листья напоминают чешую и ощутимо колются. Араукария находится под угрозой исчезновения из-за вырубки леса. Хотя дошла до нас еще со времен динозавров. Выжить так долго ей позволила огнеупорная кора и колючие ствол и листья, отпугивающие травоядных животных.

Радужный эвкалипт, Индонезия

Настоящие чудеса природы: куда поехать, чтобы увидеть уникальные растения. Фото

Возможно, одно из самых потрясающих деревьев на планете, радужный эвкалипт кажется почти нереальным из-за своей коры, имеющей множество оттенков – от ярко-зеленого и фиолетового до оранжевого и ярко-синего. И все это сразу. Целебный и удивительно прекрасный радужный эвкалипт можно найти в некоторых частях Индонезии, но сейчас он занесен в список уязвимых видов из-за изменения климата и вырубки леса.

Росичка капская, Новая Зеландия

Настоящие чудеса природы: куда поехать, чтобы увидеть уникальные растения. Фото

Это растение кажется милым и пушистым из-за множества пузырьков на длинных отростках, покрывающих его листья. Но не обманывайтесь внешностью. Эта зеленая крошка – настоящий хищник, который ловит на свои росинки мелких насекомых, чтобы ими поживиться.

Стапелия гигантская, Танзания

Настоящие чудеса природы: куда поехать, чтобы увидеть уникальные растения. Фото

Цветок этого растения очень напоминает морскую звезду. Но связанную на спицах или крючком, ведь ее лепестки покрыты ворсом и очень пушисты. Размер цветка может достигать 25 см. Но пахнет он не очень приятно. Как и раффлезия, стапелия таким образом привлекает опылителей. И как литопс, ее можно выращивать в горшке.

Тахинасте, Канарские острова

Настоящие чудеса природы: куда поехать, чтобы увидеть уникальные растения. Фото

Эти яркие цветы вы найдете в национальном парке Тейде на Тенерифе. Цветут они летом и это незабываемое зрелище. Ведь соцветия тахинасте достигают трех метров в высоту.

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