Где нельзя сажать огурцы: урожай будет неудачным

Огурцы – неприхотливые и щедрые на урожай растения, не требующие сложного ухода. Но есть один фактор, к которому эта культура чрезвычайно чувствительна – место посадки. Выбрав неудачный участок, вы рискуете получить слабые растения, низкий урожай или даже полную потерю плодов.

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Огурцы нуждаются в достаточном пространстве. Им необходимо полное солнечное освещение и хорошо дренированная почва, иначе возрастает риск грибковых заболеваний и уменьшения плодоношения. Специалисты рассказали, где никогда не стоит сажать огурцы.

На бедной или переувлажненной почве

Огурцы нуждаются в плодородной, хорошо дренированной почве с нейтральным или слабощелочным уровнем кислотности (pH 6,0-7,0).

"Посадка в почву низкого качества может вызвать задержку роста, пожелтение листьев, ослабление растений и снижение урожайности", – пояснил Адам Гилл из Пенсильванского садоводческого общества.

К тому же чрезмерная влажность почвы провоцирует гниение корней и грибковые болезни. Избегайте тяжелых, глинистых или заболоченных участков.

Рядом с другими тыквенными

Дыни, кабачки, тыквы, хотя и родственники огурцов, они имеют общих вредителей и болезни.

"Высадка рядом этих культур повышает риск перекрестного заражения", – отметил Анкит Сингх, доцент кафедры устойчивого сельского хозяйства в Университете штата Мэн.

Кроме того, они имеют подобные потребности в почве, поэтому будут соревноваться за питательные вещества и влагу. Держите представителей семейства тыквенных на безопасном расстоянии.

На открытых, ветреных участках

Сильный ветер вредит огурцам, особенно в первые недели после посадки.

"Ветер может ломать побеги, срывать листья и пересушивать растение, что приводит к стрессу и снижению урожайности", – отметил Адам Гилл.

Особенно это опасно, если огурцы растут на шпалерах: есть риск, что ветер сорвет плоды или повалит конструкцию. Выбирайте защищенные от сквозняков места, или сооружайте ветрозащитные экраны.

В слишком скученных посадках

Огурцы нуждаются в достаточном пространстве для развития. Слишком плотная посадка – распространенная ошибка.

"Каждое растение должно иметь не менее 45 см свободного пространства, а в идеале – 60 см", – посоветовал Райли Финнеган-Каррион, садовник фруктово-овощного сада Регенштайн (Чикагский ботанический сад).

Скопление приводит к недостатку света, влаги, питательных веществ и нарушению вентиляции, что провоцирует болезни. Не спешите "уплотнять" грядки – огурцы отблагодарят простором урожаем.

Там, где застаивается вода

Даже непродолжительный застой влаги после дождя или полива вредит огурцам. Поверхностная корневая система огурцов очень чувствительна к избытку влаги.

На заболоченных участках они быстро болеют, останавливаются в росте и погибают.

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