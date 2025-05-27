Где нельзя сажать огурцы: урожай будет неудачным
Огурцы – неприхотливые и щедрые на урожай растения, не требующие сложного ухода. Но есть один фактор, к которому эта культура чрезвычайно чувствительна – место посадки. Выбрав неудачный участок, вы рискуете получить слабые растения, низкий урожай или даже полную потерю плодов.
Огурцы нуждаются в достаточном пространстве. Им необходимо полное солнечное освещение и хорошо дренированная почва, иначе возрастает риск грибковых заболеваний и уменьшения плодоношения. Специалисты рассказали, где никогда не стоит сажать огурцы.
На бедной или переувлажненной почве
Огурцы нуждаются в плодородной, хорошо дренированной почве с нейтральным или слабощелочным уровнем кислотности (pH 6,0-7,0).
"Посадка в почву низкого качества может вызвать задержку роста, пожелтение листьев, ослабление растений и снижение урожайности", – пояснил Адам Гилл из Пенсильванского садоводческого общества.
К тому же чрезмерная влажность почвы провоцирует гниение корней и грибковые болезни. Избегайте тяжелых, глинистых или заболоченных участков.
Рядом с другими тыквенными
Дыни, кабачки, тыквы, хотя и родственники огурцов, они имеют общих вредителей и болезни.
"Высадка рядом этих культур повышает риск перекрестного заражения", – отметил Анкит Сингх, доцент кафедры устойчивого сельского хозяйства в Университете штата Мэн.
Кроме того, они имеют подобные потребности в почве, поэтому будут соревноваться за питательные вещества и влагу. Держите представителей семейства тыквенных на безопасном расстоянии.
На открытых, ветреных участках
Сильный ветер вредит огурцам, особенно в первые недели после посадки.
"Ветер может ломать побеги, срывать листья и пересушивать растение, что приводит к стрессу и снижению урожайности", – отметил Адам Гилл.
Особенно это опасно, если огурцы растут на шпалерах: есть риск, что ветер сорвет плоды или повалит конструкцию. Выбирайте защищенные от сквозняков места, или сооружайте ветрозащитные экраны.
В слишком скученных посадках
Огурцы нуждаются в достаточном пространстве для развития. Слишком плотная посадка – распространенная ошибка.
"Каждое растение должно иметь не менее 45 см свободного пространства, а в идеале – 60 см", – посоветовал Райли Финнеган-Каррион, садовник фруктово-овощного сада Регенштайн (Чикагский ботанический сад).
Скопление приводит к недостатку света, влаги, питательных веществ и нарушению вентиляции, что провоцирует болезни. Не спешите "уплотнять" грядки – огурцы отблагодарят простором урожаем.
Там, где застаивается вода
Даже непродолжительный застой влаги после дождя или полива вредит огурцам. Поверхностная корневая система огурцов очень чувствительна к избытку влаги.
На заболоченных участках они быстро болеют, останавливаются в росте и погибают.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно поливать огород, чтобы увеличить урожай.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.