Где поставить дома монстеру: советы экспертов

Тропическое растение монстера уже давно покорило сердца любителей комнатных растений. Благодаря роскошным листьям, простоте в уходе и способности очищать воздух, она стала настоящей звездой интерьера.

Видео дня

Но чтобы эта тропическая красавица начала "работать" на полную - украшать, очищать и дарить гармонию - важно правильно выбрать место для ее расположения. Здесь на помощь приходят не только советы ботаников, но и опыт практиков фэн-шуй, которые верят, что растение может влиять на энергию пространства. Рассмотрим три лучшие локации для монстеры в вашем доме.

Где должна стоять монстера

1. У окна: свет и пространство - ключ к росту

Наиболее естественное и выигрышное место для монстеры - комната с большими окнами. Она обожает яркий, но непрямой свет, поэтому идеально будет чувствовать себя в гостиной или спальне с хорошим освещением. Разместив монстеру в светлом углу (особенно на фоне светлых стен или рядом с зелеными акцентами в интерьере), вы не только украсите пространство, но и дадите ей все необходимое для активного роста. Идеально разместить монстеру возле окна, где есть много рассеянного света.

Эксперты советуют избегать прямых солнечных лучей, чтобы не обжечь листья. К тому же пространство вокруг должно быть достаточным - монстера может вырастать до нескольких метров, поэтому не стоит ограничивать ее потенциал маленьким подоконником.

2. В ванной комнате: тропики у вас дома

Увлажненная среда ванной комнаты или кухни прекрасно имитирует естественную тропическую среду монстеры. Если в ванной есть окно, через которое попадает естественный свет, это - просто идеальное место. Влага пара во время душа создает идеальные условия для этого растения, а интерьер выглядит свежее и "живее". Монстеру целесообразно поставить в светлой ванной с повышенной влажностью - это ее естественная среда обитания.

Специалисты предупреждают: не забывайте о свете. Даже самое влажное место не компенсирует полное отсутствие освещения. Если окна в ванной нет - установите искусственный источник света или разместите увлажнитель в светлой комнате.

3. Наряду с рабочим местом: зеленый союзник производительности

Если вы работаете из дома, разместите монстеру возле своего стола. Она не только улучшит воздух, но и создаст уютную атмосферу и повысит концентрацию. Особенно эффективно она "работает", когда стоит вблизи окна, что дарит ей свет, а вам - вдохновение.

Оптимально поставить монстеру возле рабочего стола в светлом углу, где она будет хорошо видна в течение дня.

Специалисты по фэншую добавляют: такая зеленая поддержка у рабочего места улучшает креативность, помогает принимать решения и снижает уровень стресса. Это не просто растение – это ваш зеленый антистресс.

Зная, где лучше всего поставить монстеру, вы сможете не только украсить интерьер, но и улучшить микроклимат в доме.

OBOZ.UA ранее писал об опасных комнатных растениях, которые могут повредить домашним животным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.