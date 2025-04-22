Топ-11 комнатных растений, которые могут серьезно угрожать здоровью собаки или кота

Многие обычные комнатные растения содержат токсины, которые могут причинить вред домашним животным, если их проглотить, вызывая любые заболевания: от легкого расстройства желудка до серьезных проблем со здоровьем.

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Чтобы помочь владельцам домашних животных создать безопасную среду для их любимых компаньонов, британский садовый центр Beards&Daisies поделился списком наиболее токсичных комнатных растений, которых следует избегать, пишет Express.

Какие растения наиболее ядовиты для животных

Лилии (Lilium & Hemerocallis) – они чрезвычайно опасны для кошек, даже небольшие количества вызывают почечную недостаточность.

Саговая пальма (Cycas revoluta) очень ядовита как для собак, так и для кошек, что приводит к тяжелой печеночной недостаточности.

Диффенбахия может вызвать сильное раздражение полости рта, слюнотечение и затрудненное глотание.

Наперстянка (Digitalis purpurea) оказывает влияние на сердце и может быть смертельной при проглатывании.

Алоэ Вера, хотя и полезна для людей, может вызвать рвоту и диарею у домашних животных.

Потос (дьявольский плющ) вызывает раздражение полости рта, отек и рвоту.

Филодендроны могут вызывать раздражение во рту, что приводит к отеку и дискомфорту.

Мирные лилии, или спатифиллум, хотя и не такой смертельный, как некоторые лилии, все же может вызвать раздражение и рвоту.

Замиокулькас, научно известный как Zamioculcas zamiifolia, может спровоцировать расстройство желудка и раздражение, если его потреблять.

Известно, что нефритовое растение или Crassula ovata вызывает рвоту, депрессию и вялость у домашних животных.

Змеиное растение, также известное как Сансевиерия, может вызвать тошноту и рвоту, если ее жевать.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие растения способны поглощать токсины и химикаты.

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