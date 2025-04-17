Топ-6 комнатных растений, способных поглощать токсины и химикаты
Комнатные растения являются естественными воздухоочистителями, которые могут помочь избавить ваш дом от загрязняющих веществ, таких как углекислый газ, который со временем накапливается до нездорового уровня.
Британский эксперт по садоводству и растениям Калум Меддок поделился лучшими растениями для очистки воздуха в вашем доме. По его словам, их присутствие в помещении поможет улучшить физическое и психическое здоровье, пишет Express.
Фикус
Фикус эластичный, более известный как каучуконос, это вид цветковых растений, происходящий из восточных частей Южной и Юго-Восточной Азии. Эти растения выносливы, но предпочитают тусклое освещение и более низкую температуру, что делает их идеальными комнатными растениями.
Помимо того, что они служат хорошим акцентом в комнате, каучуковые растения могут удалять переносимые воздухом токсины и бороться с тропическими болезнями и паразитами.
Английский плющ
Это отлично адаптированное комнатное растение, которое может преуспевать в различных условиях, что делает его очень популярным выбором для декора интерьера.
Эта простая в уходе виноградная лоза может помочь уменьшить плесень в доме и предложить потрясающую визуальную привлекательность.
Мирная лилия
Мирные лилии – это вечнозеленые многолетние растения, происходящие из тропических регионов Америки и Юго-Восточной Азии.
Они не только являются потрясающим акцентом для любого дома. Исследования показывают, что эти растения могут фильтровать из воздуха в помещении формальдегид, аммиак и другие вредные токсины, которые могут вызвать головную боль и проблемы с дыханием.
Хлорофитум (растение-паук)
Это одно из комнатных растений, которое проще всего выращивать, оно естественно поглощает угарный газ и формальдегид, одновременно разлагая бензол и никотин.
Змеиное растение
Змеиное растение - это вид цветковых растений, происходящий из тропической Западной Африки.
Растения-змеи могут удалять широкий спектр загрязняющих веществ из воздуха в доме, включая бензол, формальдегид и ксилол. Таким образом, они полезны для уменьшения последствий аллергии и респираторных заболеваний.
Потос
Pothos – это род цветковых растений, происходящих из Китая, Индийского субконтинента и Австралии и других регионов.
Эти растения являются одними из лучших для удаления всех типов токсинов в помещении, поэтому они обеспечивают целый ряд преимуществ для здоровья, а также эстетических и практических преимуществ.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие растения ядовиты для домашних животных.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий .