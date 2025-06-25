Где самое безопасное место в самолете: совет эксперта

Путешествия в самолете для многих пассажиров являются достаточно стрессовым опытом, особенно если борт попадает в зону турбулентности. Несколько успокоить себя можно, выбрав правильное место в салоне.

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Как пишет издание Express, эксперт по путешествиям Брайсон Роберт назвал, как это сделать без необходимости доплачивать за бизнес-класс или другие дополнительные услуги. По его словам, в салоне самолета существует место, которое предлагает лучшее сочетание безопасности и стоимости. "Хотя место 11A может показаться обычным местом у окна, на самом деле оно расположено в той точке, которую многие авиационные эксперты считают самой безопасной частью самолета, и вы часто можете получить его, не платя эти бессмысленные сборы за повышение класса обслуживания", – сказал эксперт.

Секрет привлекательности места 11A заключается в его стратегическом расположении над крыльями самолета. Такое положение обеспечивает несколько преимуществ безопасности, которые большинство пассажиров никогда не учитывают при бронировании билетов.

Как пояснил эксперт, сидя над крылом, вы находитесь в центре тяжести самолета. "Это означает, что вы будете испытывать меньшую турбулентность по сравнению с местами в передней или задней части самолета. Область крыла также имеет усиленную конструкцию во всем самолете", – добавил Роберт. Крылья самолета спроектированы так, чтобы выдерживать огромные нагрузки, что делает пространство непосредственно над ними одной из самых безопасных и устойчивых частей самолета в чрезвычайных ситуациях.

Еще одним существенным преимуществом является близость к аварийным выходам. Размещение места 11A обычно означает, что пассажиры находятся в пределах легкой досягаемости от нескольких точек выхода, в отличие от мест в конце салона самолета, где путей выхода может быть меньше.

Вместе с тем эксперт отметил, что не всегда сидение 11А находится в столь безопасном месте. Поэтому перед регистрацией на рейс важно проверить схему расположения мест для вашей конкретной модели самолета. Не все самолеты имеют одинаковую компоновку, поэтому важно убедиться, что желаемое кресло действительно расположено над крылом и рядом с аварийными выходами. И только после этого бронировать билет. Моделями, где сиденье 11А, скорее всего, находится в нужной позиции, Роберт назвал Boeing 737 и Airbus A320.

Чтобы убедиться, что место 11A предлагает эти преимущества в вашем полете, Роберт посоветовал использовать веб-сайты с картами сидений авиакомпаний или программы, такие как SeatGuru, для проверки расположения. Важно учесть, что некоторые самолеты могут иметь другие системы нумерации или конфигурации, которые не сочетают 11 ряд с оптимальным положением над крылом.

Эксперт также посоветовал избегать самолетов, где ряд 11 находится в премиум-эконом-классе, поскольку эти места часто предоставляются с обязательными сборами за повышение класса обслуживания. А это сводит преимущество доступной цены на нет.

Время вашего бронирования может стать решающим фактором при получении места 11A бесплатно. Роберт поделился своей экспертной стратегией по получению этого первоклассного места. "Сначала забронируйте свой рейс, затем подождите около 24 часов, прежде чем выбрать свое место", – предложил он. Многие авиакомпании освобождают свои лучшие доступные места в течение этого окна, и место 11A часто становится доступным для стандартного выбора.

Другая тактика заключается в периодической проверке после бронирования. По мере приближения вылета рейсов авиакомпании иногда освобождают ранее ограниченные места. Как только станет понятно, что те не будут продаваться с наценкой, они становятся доступными для свободного выбора.

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