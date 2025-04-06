Где самые красивые лавандовые поля в мире: подборка волшебных мест

Лаванда – это не только аромат, дающий покой, но и прекрасное зрелище, которое можно увидеть на цветущих полях по всему миру. Она не только притягивает взгляды своими фиолетовыми и голубыми цветами, но и наполняет окружающее пространство непревзойденным ароматом.

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Лавандовые фермы – это не только места для фотографий, но и возможность погрузиться в атмосферу покоя и красоты. Если вы хотите посетить самые известные и красивые лавандовые поля, в Lonely Planet назвали несколько непревзойденных локаций, которые следует включить в ваш список путешествий.

Lordington Lavender, Великобритания

Одним из самых впечатляющих мест для наблюдения за цветущей лавандой является ферма Lordington Lavender в Западном Суссексе. Эта ферма - идеальное место для тех, кто хочет насладиться атмосферой спокойствия и красоты в британской сельской местности. Посетители могут наслаждаться закатами, гуляя среди роскошных лавандовых полей, а также посещать музыкальные мероприятия и другие события, проводимые во время цветения.

Когда цветет: Июль – пик сезона цветения.

Аббатство Сенанк в Провансе, Франция

Прованс уже давно известен своей лавандой и аббатство Сенанк является одним из самых ярких примеров этой красоты. Это место сочетает в себе невероятную природную красоту и каменный исторический монастырь. Теперь уже не только монахи занимаются выращиванием лаванды, но и туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть огромные лавандовые поля. Для настоящих любителей лаванды в окрестностях есть Музей лаванды, где можно узнать много интересного о ее истории и использовании.

Когда цветет: середина июня, пик цветения – первые недели июля.

Лавандовая ферма Selah Ridge, США

Лавандовая ферма в Сели, штат Вашингтон, расположена в живописной долине Якима, известна своими умопомрачительными лавандовыми просторами. Это место предлагает не только отдых на природе, но и возможность научиться производить ароматные масла и мыло. Кроме того, ежегодно проводится фестиваль лаванды, придающий ферме особый шарм.

Когда цветет: С конца июня полное цветение наступает в середине июля.

Лавандовая ферма Pine Creek Canyon, Аризона

Это место расположено в северной части штата Аризона, является уникальным местом для тех, кто хочет соединить знакомство с природой и кулинарию. На ферме выращивается два сорта лаванды, которые используются для приготовления блюд. Особенностью этой фермы есть то, что ее история берет начало еще с начала 1900-х годов.

Когда цветет: С середины июня по сентябрь.

Fioritura della Lavanda в Турине, Италия

Итальянский регион Пьемонт, известный своими винами и блюдами, летом наполняется цветами лаванды. Одним из лучших мест для того, чтобы насладиться ее красотой, является поселок Сале-Сан-Джованни, где находятся около 100 гектаров лавандовых полей. Этот регион, часто сравниваемый с французским Провансом, является идеальным местом для спокойных прогулок и фотографий среди роскошных лавандовых ароматов.

Когда цветет: С середины июня по середину июля.

Ферма Bee Farm в Сономском округе, США

В округе Сонома в Калифорнии расположена уникальная лавандовая пчелиная ферма. Здесь можно не только увидеть роскошные лавандовые поля, но и отведать лавандовый мед, который производится на ферме. Владельцы с радостью проводят экскурсии, рассказывая посетителям о безопасных методах выращивания и применения лаванды в медоварении.

Когда цветет: С середины мая по начало августа, пик цветения – начало-середина июня.

Лавандовые поля не только радуют глаз, но и имеют экологическое значение. Лаванда привлекает пчел и бабочек, что способствует улучшению биоразнообразия. Посещение таких мест может стать не только эстетическим удовольствием, но и способом помочь природе, поддерживая экологические инициативы и сохранение местных видов флоры и фауны.

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