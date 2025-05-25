Где самый дешевый в Европе апероль шприц: названы города

Дешевое, но качественное пиво и вино является убедительным аргументом для многих туристов, которые ищут, куда бы отправиться на отдых. А вот коктейли традиционно считаются более дорогими напитками. Впрочем, для любителей коктейля апероль шприц есть хорошие новости – в Европе полно мест, где он стоит совсем недорого.

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Как пишет издание The Sun, эксперты по путешествиям из eurochange исследовали 39 самых популярных туристических направлений в Европе в поисках оранжевого напитка по наиболее демократичной цене. Результатом стал список городов, где наслаждаться им можно бесконечно.

Хотя апероль шприц называют венецианским коктейлем, однако на его создание сильно повлияли австрийцы. Возник он в 1800-х годах в Ломбардо-Венецианском королевстве, которое на тот момент находилось под властью австрийской династии Габсбургов. Имперские служащие (от военных до дипломатов) быстро полюбили пить местные вина в тавернах, но те были слишком крепкими для них. Поэтому, чтобы сделать напиток более легким, они начали просить брызнуть воды в вино. На немецком языке брызгать будет spritzen – отсюда и название. Обычно таким образом "улучшали" для гостей белое или красное игристое, добавляя к нему чистую воду.

В 1920-1920 годы в Венеции и Падуе коктейль усовершенствовали, добавив в него местный биттер Aperol. Так появился классический рецепт. Его сразу начали продавать женщинам, как напиток для стройности. Новая волна популярности напитка пришлась на 2000-е годы.

Неудивительно, что самым дешевым апероль шприц оказался у себя на родине. В Неаполе бокал можно заказать всего за 2 евро. А в неапольском баре Cammarota Spritz этот фирменный для них коктейль подают вообще за 1 евро. Следующим по доступности напитка оказалось Палермо с ценой 3,66 евро.

Среди других направлений, где апероль шприц стоит совсем немного, эксперты назвали такие города:

Варна, Болгария – 4 евро;

Мармарис, Турция – 4,7 евро;

Саранда, Албания – 6 евро;

Фетхие, Турция – 6,1 евро;

Кефалония, Греция – 6,5 евро;

Задар, Хорватия – 6,6 евро;

Гран-Канария, Испания – 6,62 евро.

Эксперт eurochange Лора Эванс-Фиск назвала апероль шприц одним из самых популярных сейчас праздничных коктейлей. "Но слишком часто отдыхающие могут столкнуться с заоблачными ценами на напитки, когда они в путешествии. Вот почему мы хотели помочь путешественникам, исследуя, где можно найти некоторые из лучших и самых дешевых апероль шприцей", – сказала она.

Если хотите приготовить этот замечательный напиток дома, вам понадобится:

игристое белое сухое вино, в идеале – просекко;

биттер Aperol;

газированная вода;

лед.

Наполните большой бокал льдом, налейте в него 3 части просекко, добавьте 2 части апероля и 1 часть газировки. Осторожно перемешайте все ложкой, чтобы не выпустить слишком много газа. Подавайте напиток, украсив его долькой апельсина.

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