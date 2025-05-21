Рай для гурманов: назван город для идеального отдыха в Испании

Испания давно славится своей кухней, которая привлекает миллионы туристов со всего мира. Однако среди множества городов именно один стал настоящим магнитом для гурманов. Его гастрономические традиции, изысканные блюда и аутентичная атмосфера создают идеальные условия для отдыха. Эксперты назвали этот город лучшим выбором для ценителей вкусной еды.

Видео дня

Баскский город Бильбао, менее известный, чем Барселона или Мадрид, предлагает уникальный опыт без туристических толп. Его средневековые улочки, футуристические здания и живописное побережье создают незабываемую атмосферу. В 2025 году Бильбао празднует 725 лет со дня основания, приглашая путешественников открыть его аутентичный шарм. Вот почему этот город стоит вашего внимания, отмечает Express.

Бильбао - это сердце баскской культуры, где местные жители гордятся своей уникальной идентичностью. В отличие от шумных мегаполисов, здесь царит спокойная атмосфера, а мягкий океанический климат делает прогулки комфортными даже в разгар лета. Узкие улочки Старого города (Каско-Вьехо) с его готическим собором Сантьяго переносят в прошлое, тогда как современные архитектурные шедевры, такие как Музей Гуггенхайма, поражают своей смелостью. Этот город - идеальный баланс между традициями и инновациями.

Для любителей гастрономии Бильбао - настоящий рай. Местные пинчос-бары предлагают баскские деликатесы, которые сочетают свежие морепродукты, ароматные специи и традиционные рецепты. Неподалеку от города раскинулось дикое побережье, где можно насладиться свежими устрицами или попробовать блюда от шеф-поваров со звездами Мишлен. Пляжи, до которых всего 30 минут на поезде, добавляют городу привлекательности для тех, кто стремится совместить кулинарные открытия с отдыхом у моря.

Культурная жизнь Бильбао не уступает его гастрономическим сокровищам. Музей Гуггенхайма, спроектированный Фрэнком Гэри, является не только архитектурной иконой, но и домом для впечатляющих коллекций современного искусства. Город также гордится концертным залом Euskalduna и сетью метро от Нормана Фостера, которые стали символами его трансформации из промышленного порта в культурный центр. В 2018 году Бильбао был признан лучшим европейским городом по версии Urbanism Awards, что подтверждает его уникальность.

Футбольные фанаты также найдут в Бильбао что-то особенное. Легендарный стадион "Сан-Мамес", домашняя арена клуба "Атлетик Бильбао", является символом баскской гордости, ведь команда состоит исключительно из местных игроков. В 2025 году город готовится принять тысячи болельщиков на финал Лиги Европы, что придаст Бильбао еще большей популярности. Посещение матча или экскурсия по стадиону - это must-do для любителей спорта.

Бильбао идеально подходит для разных типов путешественников. Пары оценят романтические бары и оживленную ночную жизнь, а семьи - парки, такие как Донья Касильда, и легкий доступ к пляжам. Прогулка по канатной дороге на холм Артксанда открывает захватывающие виды на город и эстуарий.

OBOZ.UA предлагает узнать, какой город в Европе больше всего страдает от туристов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.