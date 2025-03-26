Где сажать кабачки: совет для лучшего урожая

Кабачки – настоящая находка для каждого огородника. Но, несмотря на свою простоту в выращивании, эти овощи все же имеют свои требования. Один из главных факторов, влияющих на успешность выращивания – правильный выбор места. Неудачное расположение грядки может свести на нет все усилия: растение будет медленно расти, болеть или вовсе не плодоносить.

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Чтобы избежать таких разочарований, важно знать, где кабачки будут чувствовать себя лучше. OBOZ.UA рассказывает, как правильно выбрать место для посадки кабачков, на что обратить внимание при подготовке грядки и каких ошибок избегать.

Кабачки обожают тепло и свет, поэтому для них следует выбирать хорошо освещенный участок. Но в жару листья могут обжигаться, поэтому желательно, чтобы часть дня на растения падала мягкая тень – например, от дерева, забора или хозяйственного сооружения. Это создаст естественный баланс и защитит растение от перегрева.

Культура плохо переносит сильный ветер и сквозняки, особенно в период цветения и формирования плодов. Следовательно, идеальное место для посадки кабачков – защищенный от ветра участок с хорошим микроклиматом. Лучшим вариантом может быть теплая грядка у стены дома или забора.

Почва для кабачков должна быть рыхлой, плодородной и нейтральной или слабощелочной. Если земля на участке кислая, ее нужно раскислить с помощью древесной золы, извести или доломитовой муки. Избегайте переувлажненных мест: застой воды приводит к загниванию корней.

Правильное чередование культур – важнейший элемент успешного выращивания. Лучше всего кабачки растут после таких овощей:

картофель;

капуста;

морковь;

свекла;

лук;

зелень;

бобовые.

Не стоит высаживать кабачки там, где в прошлом году росли другие тыквенные: огурцы, патиссоны, тыквы, дыни или арбузы. Они истощают почву и могут передать кабачкам болезни.

Кабачки не любят тесноты. Если сажать их рядом с тыквенными, они начнут конкурировать за влагу и питательные вещества. Лучше оставить кабачкам достаточно места для роста и развития, тогда они щедро отблагодарят урожаем.

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