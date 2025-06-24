Где в Испании все еще рады туристам: 4 удачных направления

С началом туристического сезона в Испании снова обостряется напряжение между местными жителями и туристами. В ряде популярных направлений активизируются протесты против чрезмерного туризма, сопровождающиеся публичными акциями, лозунгами и, иногда, агрессивным поведением.

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В то же время в Испании есть города, где туризм не вызывает социального сопротивления, а отношение к гостям остается доброжелательным. Эксперты собрали альтернативные направления, сочетающие культурную ценность, архитектурное наследие и спокойную атмосферу.

Ла-Корунья

Этот исторический портовый город на северо-западе Испании сочетает древний шарм, спокойствие побережья и искреннее гостеприимство. Ла-Корунья известна Башней Геркулеса, старейшим действующим римским маяком в мире, очаровательным средневековым центром с аркадами на площади Пласа-де-Мария-Пита, а также широким пляжем Риасор с видом на Атлантику.

Несмотря на очевидную привлекательность, город остается в стороне от главных туристических маршрутов. Туристов здесь немного, а значит, и никакой враждебности.

Бургос

Для ценителей архитектуры и духа Старого Света Бургос - идеальная альтернатива перенаселенным средиземноморским локациям. Этот город в самом сердце Кастилии и Леона поражает прежде всего Собором Святой Марии – одним из величайших готических соборов Европы, занесенным в список ЮНЕСКО.

Старый город захватывает не меньше: брусчатка, арки, башни, городские ворота, среди которых особенно впечатляет Арко-де-Санта-Мария. А над городом возвышается замок Бургос, построенный еще в ІХ веке. Он частично разрушен, но сохранил невероятную атмосферу и открывает впечатляющие панорамы. Все это без толп, очередей и напряжения. Просто красота, спокойствие и много истории.

Вальядолид

Этот город не следует путать с его тезкой в Мексике. Испанский Вальядолид – менее известное, но чрезвычайно интересное место для культурного туризма.

Среди главных жемчужин – церковь Сан-Пабло с потрясающим готическим фасадом и Королевский дворец в стиле ренессанс. Интересно, что именно в Вальядолиде умер Христофор Колумб в 1506 году. Его дом сохранился и находится по адресу Calle Colón, 1.

Куэнка

Живописный городок Куэнка расположен на отвесном скалистом хребте. Его символ – Casas Colgadas, или дома XIV века, которые буквально свисают над пропастью. Куэнка включена в список объектов ЮНЕСКО, и не зря: это редкое сочетание природы, архитектуры и тишины.

Главная святыня города – кафедральный собор Санта-Мария-и-Сан-Хулиан, одна из первых готических церквей Испании. А тем, кто не боится высоты, стоит пройтись по Сан-Пабло – пешеходному мосту, открывающему захватывающие виды на город и ущелье.

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