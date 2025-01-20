Где в мире можно попробовать необычные экстремальные виды спорта: топ мест
В современном мире экстремальные виды спорта стали популярны среди тех, кто ищет адреналин и новые ощущения. От катания на горных велосипедах на крутых склонах до прыжков с парашютом в самых экзотических уголках планеты – возможности для активных приключений почти безграничны.
Если вы ищете новые впечатления и хотите испытать необычные активности, эксперты составили рейтинг лучших мест для экстремальных приключений. Детали рассказало издание LonelyPlanet.
Кайтсерфинг
Кайтсерфинг – это вид спорта, сочетающий в себе элементы виндсерфинга, парапланеризма и серфинга. Спортсмен использует большой воздушный змей (кайт), который с помощью ветра тащит его по воде на специальной доске.
Где попробовать кайтсерфинг:
- Истни-Бич возле Портсмута, Англия, где проходили квалификации летних Олимпийских игр в 2024 году;
- Эль-Гуна на Красном море в Египте (всего в 30 минутах езды от международного аэропорта Хургады);
- Жерикоакоари в Бразилии.
Дайвинг к затонувшим суднам
Подводная археология – это увлекательная область исследования, сочетающая в себе приключение, науку и историю. Она позволяет исследовать затонувшие корабли, города и другие объекты. Эти артефакты могут рассказать о технологиях и торговых путях.
Движение под водой более интенсивно, когда пунктом назначения являются теневые остатки корабля, самолета или другой затонувшей под поверхностью конструкции. HMS Hermes из Шри-Ланки возглавляет список мест, которые обязательно посещают дайверы.
Варианты для приключенческого дайвинга:
- побережье Балтийского моря близ Дании;
- в Лангеланде и Борнгольме новички могут присоединиться к турам с местными школами дайвинга.
SailGP
Это эквивалент Формулы-1 на воде. В этой серии скоростной гонки, проходящей в 14 знаковых местах от Окленда до Рио-де-Жанейро, спортсмены в составе 12 национальных команд соревнуются на катамаранах F50, превращая скоростные соревнования в настоящее испытание мастерства.
Где смотреть SailGP:
- SailGP в Сиднейской гавани в Австралии – это одно из событий OG, которое привлекает тысячи болельщиков со всего мира.
Клифф-дайвинг
Клифф-дайвинг – это экстремальный вид спорта, предусматривающий прыжки в воду с высоких скал. Это настоящий вызов для отважных, стремящихся ощутить адреналин и насладиться невероятными видами. В Полиньяно-аль-Маре в итальянской Апулии дайверы прыгают с девятиэтажной платформы над Адриатикой.
Где попробовать клифф-дайвинг:
- греческие Киклады;
- Милос и Куфониси;
- Полиньяно-аль-Маре в Апулии.
Лыжный альпинизм
Лыжный альпинизм – это увлекательная комбинация горного туризма, альпинизма и лыжного спорта. Это не просто катание на лыжах – это настоящая экспедиция в горы, требующая выносливости, технических навыков и глубоких знаний о снеге и лавинах.
Где попробовать лыжный альпинизм:
- Шатель, Франция;
- Джексон Хоул, Вайоминг;
- Аспен, Колорадо.
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