Где в мире можно попробовать необычные экстремальные виды спорта: топ мест

В современном мире экстремальные виды спорта стали популярны среди тех, кто ищет адреналин и новые ощущения. От катания на горных велосипедах на крутых склонах до прыжков с парашютом в самых экзотических уголках планеты – возможности для активных приключений почти безграничны.

Видео дня

Если вы ищете новые впечатления и хотите испытать необычные активности, эксперты составили рейтинг лучших мест для экстремальных приключений. Детали рассказало издание LonelyPlanet.

Кайтсерфинг

Кайтсерфинг – это вид спорта, сочетающий в себе элементы виндсерфинга, парапланеризма и серфинга. Спортсмен использует большой воздушный змей (кайт), который с помощью ветра тащит его по воде на специальной доске.

Где попробовать кайтсерфинг:

Истни-Бич возле Портсмута, Англия, где проходили квалификации летних Олимпийских игр в 2024 году;

Эль-Гуна на Красном море в Египте (всего в 30 минутах езды от международного аэропорта Хургады);

Жерикоакоари в Бразилии.

Дайвинг к затонувшим суднам

Подводная археология – это увлекательная область исследования, сочетающая в себе приключение, науку и историю. Она позволяет исследовать затонувшие корабли, города и другие объекты. Эти артефакты могут рассказать о технологиях и торговых путях.

Движение под водой более интенсивно, когда пунктом назначения являются теневые остатки корабля, самолета или другой затонувшей под поверхностью конструкции. HMS Hermes из Шри-Ланки возглавляет список мест, которые обязательно посещают дайверы.

Варианты для приключенческого дайвинга:

побережье Балтийского моря близ Дании;

в Лангеланде и Борнгольме новички могут присоединиться к турам с местными школами дайвинга.

SailGP

Это эквивалент Формулы-1 на воде. В этой серии скоростной гонки, проходящей в 14 знаковых местах от Окленда до Рио-де-Жанейро, спортсмены в составе 12 национальных команд соревнуются на катамаранах F50, превращая скоростные соревнования в настоящее испытание мастерства.

Где смотреть SailGP:

SailGP в Сиднейской гавани в Австралии – это одно из событий OG, которое привлекает тысячи болельщиков со всего мира.

Клифф-дайвинг

Клифф-дайвинг – это экстремальный вид спорта, предусматривающий прыжки в воду с высоких скал. Это настоящий вызов для отважных, стремящихся ощутить адреналин и насладиться невероятными видами. В Полиньяно-аль-Маре в итальянской Апулии дайверы прыгают с девятиэтажной платформы над Адриатикой.

Где попробовать клифф-дайвинг:

греческие Киклады;

Милос и Куфониси;

Полиньяно-аль-Маре в Апулии.

Лыжный альпинизм

Лыжный альпинизм – это увлекательная комбинация горного туризма, альпинизма и лыжного спорта. Это не просто катание на лыжах – это настоящая экспедиция в горы, требующая выносливости, технических навыков и глубоких знаний о снеге и лавинах.

Где попробовать лыжный альпинизм:

Шатель, Франция;

Джексон Хоул, Вайоминг;

Аспен, Колорадо.

Ранее OBOZ.UA публиковал топ-7 туристических трендов 2025 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.