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Хроническая усталость: решить проблему самостоятельно или обратиться к врачу

OBOZ.UA
NewsLife
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Хроническая усталость: решить проблему самостоятельно или обратиться к врачу

Чувство хронической усталости достаточно распространенное явление. По некоторым данным, от него в той или иной мере страдает до 13% населения планеты.

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Причины усталости разные — от бессонницы до проблем с психическим или физическим здоровьем. 

Как избавиться от этого неприятного состояния и в каких случаях следует обращаться к врачу, рассказывает OBOZ. UA. 

Какой бывает хроническая усталость?

Усталость можно разделить на три основные категории — психологическую, физическую и связанную с образом жизни. Наука называет несколько распространенных причин ее возникновения:

  • Недостаточное количество сна или трудности с засыпанием (бессонница).
  • Нездоровый образ жизни  (неправильное питание и отсутствие физических нагрузок). 
  • Стресс, депрессия и преодоление жизненных трудностей. 
  • Гормональные изменения (например, во время полового созревания, беременности или менопаузы).
  • Плохое физическое состояние, хронические заболевания.
  • Некоторые медицинские процедуры и лекарства, вызывающие сонливость.

Что делать, если усталость долго не проходит?

Если вы чувствуете усталость слишком долго и не можете понять, почему, — это повод обратиться к врачу для консультации. Такое состояние могут вызывать серьезные физические заболевания — анемия, диабет, гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз), миалгический энцефаломиелит или синдром хронической усталости (ME/CFS).

Хроническая усталость: решить проблему самостоятельно или обратиться к врачу

Как избавиться от хронической усталости самостоятельно?

Безусловно, все перечисленные болезни реальны, но далеко не факт, что какая-то из них, причина ваших проблем. Поэтому, если вы только почувствовали первые признаки непроходящей усталости,  не стоит паниковать. 

Правильным решением в такой ситуации будет внесение некоторых изменений в распорядок дня. На что в первую очередь нужно обратить внимание?

  • Здоровое питание и регулярные физические нагрузки. 
  • Строгий режим сна — от 6 до 9 часов. 
  • Отказ от вредных привычек — курение, переедание, алкоголь, кофеин. 

Разумным будет также отказаться от использования смартфонов и других электронных устройств за час до сна. 

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