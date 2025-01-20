Хроническая усталость: решить проблему самостоятельно или обратиться к врачу
Чувство хронической усталости достаточно распространенное явление. По некоторым данным, от него в той или иной мере страдает до 13% населения планеты.
Причины усталости разные — от бессонницы до проблем с психическим или физическим здоровьем.
Как избавиться от этого неприятного состояния и в каких случаях следует обращаться к врачу, рассказывает OBOZ. UA.
Какой бывает хроническая усталость?
Усталость можно разделить на три основные категории — психологическую, физическую и связанную с образом жизни. Наука называет несколько распространенных причин ее возникновения:
- Недостаточное количество сна или трудности с засыпанием (бессонница).
- Нездоровый образ жизни (неправильное питание и отсутствие физических нагрузок).
- Стресс, депрессия и преодоление жизненных трудностей.
- Гормональные изменения (например, во время полового созревания, беременности или менопаузы).
- Плохое физическое состояние, хронические заболевания.
- Некоторые медицинские процедуры и лекарства, вызывающие сонливость.
Что делать, если усталость долго не проходит?
Если вы чувствуете усталость слишком долго и не можете понять, почему, — это повод обратиться к врачу для консультации. Такое состояние могут вызывать серьезные физические заболевания — анемия, диабет, гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз), миалгический энцефаломиелит или синдром хронической усталости (ME/CFS).
Как избавиться от хронической усталости самостоятельно?
Безусловно, все перечисленные болезни реальны, но далеко не факт, что какая-то из них, причина ваших проблем. Поэтому, если вы только почувствовали первые признаки непроходящей усталости, не стоит паниковать.
Правильным решением в такой ситуации будет внесение некоторых изменений в распорядок дня. На что в первую очередь нужно обратить внимание?
- Здоровое питание и регулярные физические нагрузки.
- Строгий режим сна — от 6 до 9 часов.
- Отказ от вредных привычек — курение, переедание, алкоголь, кофеин.
Разумным будет также отказаться от использования смартфонов и других электронных устройств за час до сна.
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