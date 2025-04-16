Где жарко в мае: лучшие города Европы для отпуска

Отдых в Европе в мае – отличный выбор для тех, кто хочет насладиться теплыми солнечными лучами и провести отпуск в прекрасных условиях, не дожидаясь лета. Если вы хотите почувствовать первые жаркие дни сезона, стоит обратить внимание на средиземноморские направления, где температура достигает 23-27°C, а солнечного света хватает до 11 часов в день.

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Европа предлагает разнообразные места для отдыха, где можно сочетать пляжный отдых с культурными путешествиями или погрузиться в атмосферу старинных городов. В мае Европа расцветает, а многие города уже готовы принять туристов, стремящихся отдохнуть от повседневных дел.

Далее – несколько лучших мест для путешествий этого месяца, где вы сможете насладиться теплом и солнцем.

Салоники, Греция

Средняя температура мая: 25°C

Часов солнечного света в сутки: 8

Салоники – это соединение замечательной греческой истории и современной городской жизни.

Средняя температура в мае составляет 25 ° C, а солнце светит до 8 часов в день. Посетите исторические достопримечательности или прогуляйтесь по побережью до одного из многочисленных пляжей вблизи города.

Форментера, Испания

Средняя температура мая: 24°C

Часов солнечного света в сутки: 9

Форментера – один из самых маленьких Балеарских островов, идеальное место для тех, кто ищет покой. Здесь не так много туристов, что позволяет наслаждаться тишиной и природой.

Температура мая составляет 24 ° C, а пляжи с бирюзовой водой создают атмосферу релаксации. Форментера также известна своими живописными городками и курортами.

Бодрум, Турция

Средняя температура мая: 27°C

Часов солнечного света в сутки: 11

Бодрум, расположенный на юго-западе Турции, славится своими пляжами и бирюзовыми водами Эгейского моря. В мае температура здесь достигает 27 ° C, а солнце светит до 11 часов в день. Это место идеально подходит для любителей пляжного отдыха и ночной жизни, ведь город предлагает множество баров, ресторанов и развлечений.

Гоцо, Мальта

Средняя температура мая: 24°C

Часов солнечного света в сутки: 9

Остров Гоцо, расположенный всего в 45 минутах езды на пароме от Мальты, является идеальным местом для спокойного отдыха.

Средняя температура мая составляет 24°C, что делает его привлекательным для тех, кто хочет насладиться природой и достопримечательностями. Прогуляйтесь по извилистым пешеходным тропам, посетите средневековую цитадель в столице Рабат или наслаждайтесь купанием в Голубой лагуне на соседнем острове Комино.

Протарас, Кипр

Средняя температура мая: 26°C

Часов солнечного света в сутки: 10

Протарас – это курорт на Кипре, который предлагает отличные пляжи и комфортный климат для отдыха. В мае температура достигает 26 ° C, а количество солнечных часов в день составляет 10.

Кроме пляжного отдыха, здесь можно посетить археологические достопримечательности и наслаждаться ночной жизнью в Айя-Напе, расположенной неподалеку.

Севилья, Испания

Средняя температура мая: 26°C

Часов солнечного света в сутки: 8

Севилья – идеальное место для любителей истории и архитектуры. Город предлагает не только теплое солнце и среднюю температуру 26°C, но и множество достопримечательностей, среди которых Севильский собор и дворец Алькасар. Прогуляйтесь по улочкам старого города, отведайте местные тапасы и наслаждайтесь атмосферой этого замечательного испанского города.

Кашкайш, Португалия

Средняя температура мая: 23°C

Часов солнечного света в сутки: 9

Кашкайш, расположенный всего в 40 минутах от Лиссабона, предлагает идеальное сочетание культурных и природных красот. Температура в мае составляет 23 ° C, а город славится своими пляжами, гольф-полями и многочисленными возможностями для активного отдыха. Кашкайш также известен своими морепродуктами, и здесь вы можете отведать блюда, получившие звезды Мишлена.

Сорренто, Италия

Средняя температура мая: 26°C

Часов солнечного света в сутки: 8

Сорренто – это город, расположенный на побережье Неаполитанского залива и поражающий своими видами. Средняя температура мая составляет 26°C, что делает его идеальным местом для прогулок среди цветущих лимонных и апельсиновых деревьев. Сорренто также предлагает множество ресторанов и кафе, где можно насладиться местной кухней и отдохнуть.

OBOZ.UA ранее писал о туристических направлениях в Европе, которые позволят сэкономить.

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