Герань будет покрыта цветами: чем подкормить

Герань, или пеларгония, - одно из самых любимых балконных растений, которое украшает подоконники и террасы во многих украинских домах. Ее привлекательность заключается не только в длительном и обильном цветении, но и в неприхотливости к условиям выращивания.

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Герань хорошо переносит засуху, жару и даже небольшие похолодания. Но чтобы цветок радовал яркими бутонами до осени, ему нужно обеспечить правильный уход. В частности, особое внимание стоит уделить подкормке.

Среди самых популярных сортов - английские, многоцветковые, плющелистные и клумбовые герани. Некоторые из них образуют зонтиковидные соцветия, другие - свисающие каскады из цветов. Есть и гибридные разновидности, например герань калиопе, сочетающая выносливость с эффектным видом. Все эти сорта нуждаются в питательной и хорошо проницаемой почве, регулярном поливе и достаточном количестве света.

Что нужно, чтобы цвела герань

Поливать герань следует осторожно - чрезмерная влага вредит корням. Лучше всего ориентироваться на состояние почвы: если она сухая, а края отходят от стенок горшка - время для полива. Воду стоит лить под корень, избегая попадания на листья и цветы. Обрывание увядших частей стимулирует растение к образованию новых бутонов, поэтому эта простая процедура должна стать регулярной.

Начиная с конца мая, герань стоит подкармливать. Можно использовать как готовые минеральные удобрения с высоким содержанием калия, так и специальные палочки или гранулы пролонгированного действия. Но если вы ищете натуральную альтернативу - обратите внимание на домашние удобрения из дрожжей, которые уже успели зарекомендовать себя среди садоводов.

Свежее дрожжевое удобрение готовится просто: 25 г обычных дрожжей растворяют в литре теплой воды и сразу поливают растение. Такую подкормку рекомендуют проводить раз в две-три недели. Для более мощного эффекта готовят настой: 100 г дрожжей, стакан сахара и 10 л воды настаиваются неделю, а затем разводятся водой в пропорции 1:10. Важно не переусердствовать, чтобы не навредить корням.

Своевременная подкормка, осторожный полив и немного внимания - вот и все, что нужно, чтобы ваша герань превратилась в цветущий куст. А с дрожжевым удобрением даже самый скромный вазон расцветет по-новому, даря краски лета на вашем балконе или подоконнике.

OBOZ.UA советует узнать, какие удобрения любит герань летом.

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