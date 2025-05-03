Лучшее удобрение для герани: понадобится всего один продукт

Летом многие из нас стремятся украсить свой балкон живыми растениями. И один из лучших вариантов для этого – это, конечно, герань. Она устойчива к погодным условиям, не нуждается в сложном уходе и потрясающе цветет.

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Но для того, чтобы цветение герани было действительно продолжительным и пышным, герань нужно подкармливать. А приготовить для нее эффективное удобрение можно даже своими руками. Больше об уходе за геранью, а также об этом домашнем средстве и его рецепте рассказало издание Interia Kobieta.

Как ухаживать за геранью

Этот цветок является действительно удачным выбором для украшения балкона, потому что он хорошо переносит прямой солнечный свет. Под его лучами цветы ощущают себя прекрасно и сияют всеми яркими красками, которые только бывают у герани – от нежного белого до яркого красного цвета. Кроме того, она долго цветет. От первых бутонов до последних цветов может пройти не один месяц, а цвет будет держаться вплоть до первых осенних заморозков.

Герань лучше всего растет в хорошо дренированной почве, которая не задерживает лишнюю воду. Влага, застаивающаяся в горшке, может привести к загниванию корней. Поэтому субстрат перед посадкой цветка лучше смешать с перлитом или песком. А еще растение лучше подливать почаще, но меньшим количеством воды. Делать это следует отстоянной или фильтрованной водой, избегая намокания листьев. И не забывать о подкормках.

Яблочное удобрение для герани

Питательная смесь, изготовленная из яблочной кожуры, является экологичной и экономной альтернативой магазинным удобрениям. Остатки плодов содержат ценные ингредиенты, в которые входят азот, калий, фосфор и витамины, стимулирующие рост и здоровое цветение герани. Эти элементы способствуют развитию корневой системы и повышают устойчивость к неблагоприятным условиям. Даже те, кто не имел опыта с природными удобрениями, смогут справиться с подготовкой.

Чтобы приготовить яблочное удобрение для герани, тщательно вымойте фрукты – на кожуре не должно остаться ни следа химических средств выращивания яблок. Для этого плод можно аккуратно обтереть содой или содовым раствором. После этого очистите четыре яблока, положите снятую кожуру в банку и залейте ее литром теплой кипяченой воды. Закройте крышку, но не затягивайте ее плотно – для брожения необходим воздух. Поставьте сосуд в затененное место на три дня. Когда это время истечет, процедите содержимое банки через марлю. Остатки яблочной кожуры можно выбросить. А вот полученную жидкость разведите водой в соотношении 1:1 и полейте ею герани. Повторяйте обработку раз в неделю, и вы увидите, как ваша герань распускается пышными цветами.

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