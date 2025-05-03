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Лучшее удобрение для герани: понадобится всего один продукт

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
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Лучшее удобрение для герани: понадобится всего один продукт

Летом многие из нас стремятся украсить свой балкон живыми растениями. И один из лучших вариантов для этого – это, конечно, герань. Она устойчива к погодным условиям, не нуждается в сложном уходе и потрясающе цветет.

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Но для того, чтобы цветение герани было действительно продолжительным и пышным, герань нужно подкармливать. А приготовить для нее эффективное удобрение можно даже своими руками. Больше об уходе за геранью, а также об этом домашнем средстве и его рецепте рассказало издание Interia Kobieta.

Как ухаживать за геранью

Лучшее удобрение для герани: понадобится всего один продукт

Этот цветок является действительно удачным выбором для украшения балкона, потому что он хорошо переносит прямой солнечный свет. Под его лучами цветы ощущают себя прекрасно и сияют всеми яркими красками, которые только бывают у герани – от нежного белого до яркого красного цвета. Кроме того, она долго цветет. От первых бутонов до последних цветов может пройти не один месяц, а цвет будет держаться вплоть до первых осенних заморозков.

Герань лучше всего растет в хорошо дренированной почве, которая не задерживает лишнюю воду. Влага, застаивающаяся в горшке, может привести к загниванию корней. Поэтому субстрат перед посадкой цветка лучше смешать с перлитом или песком. А еще растение лучше подливать почаще, но меньшим количеством воды. Делать это следует отстоянной или фильтрованной водой, избегая намокания листьев. И не забывать о подкормках.

Яблочное удобрение для герани

Лучшее удобрение для герани: понадобится всего один продукт

Питательная смесь, изготовленная из яблочной кожуры, является экологичной и экономной альтернативой магазинным удобрениям. Остатки плодов содержат ценные ингредиенты, в которые входят азот, калий, фосфор и витамины, стимулирующие рост и здоровое цветение герани. Эти элементы способствуют развитию корневой системы и повышают устойчивость к неблагоприятным условиям. Даже те, кто не имел опыта с природными удобрениями, смогут справиться с подготовкой.

Чтобы приготовить яблочное удобрение для герани, тщательно вымойте фрукты – на кожуре не должно остаться ни следа химических средств выращивания яблок. Для этого плод можно аккуратно обтереть содой или содовым раствором. После этого очистите четыре яблока, положите снятую кожуру в банку и залейте ее литром теплой кипяченой воды. Закройте крышку, но не затягивайте ее плотно – для брожения необходим воздух. Поставьте сосуд в затененное место на три дня. Когда это время истечет, процедите содержимое банки через марлю. Остатки яблочной кожуры можно выбросить. А вот полученную жидкость разведите водой в соотношении 1:1 и полейте ею герани. Повторяйте обработку раз в неделю, и вы увидите, как ваша герань распускается пышными цветами.

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