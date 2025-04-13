Гибридные работники начали все чаще отдавать предпочтение работе в офисе: в чем дело

Гибридные работники (люди, работающие и в офисе, и отдаленно) в последнее время все чаще воспринимают рабочее место как желаемую смену домашней обстановке, причем больше половины признаются, что иногда требуют офисной атмосферы благодаря меньшему количеству отвлекающих факторов и большей возможности для общения и сотрудничества.

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В исследовании, в котором участвовали 1000 гибридных работников, 26% оценили положительное изменение обстановки, тогда как 39% считали, что сотрудничать с коллегами было проще. Таким образом, 44% сказали, что пребывание в офисе повысило их производительность, пишет Express.

Пятая часть опрошенных заявила, что родительские обязанности часто отрывают их от задач, а 27%. Подтвердили, что им мешают домашние животные.

Дальнейшие выводы опроса выявили другие причины отвлечения, включая прерывание работы из-за доставки еды или звонка в дверь (33%), а также соблазн пересмотра социальных сетей (22%).

Почти каждый четвёртый считал, что присутствие партнера также мешает, особенно когда они разговаривали о делах, не связанных с работой, и создавали нежелательный шум на кухне.

"Это исследование показывает, что пребывание в офисе имеет много преимуществ, особенно если ваша домашняя жизнь несколько хаотичнее, чем вам бы хотелось", – говорится в описании результатов.

Значительная часть 66% признается, что они идут в офис специально во избежание этих отвлечений дома. Кроме того, семеро из 10 считают, что пребывание в офисе в окружении других людей, с которыми можно общаться, полезно для продвижения по службе.

Когда была такая возможность, большинство людей выбрали три дня в неделю в офисе в качестве идеального количества. Чуть меньше (18%) считают, что два дня будут лучшими, только 4% готовы возвращаться туда пять дней в неделю.

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