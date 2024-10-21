'Гладиатор-2' скоро выйдет в прокат: что известно о продолжении легендарного фильма

Первая часть "Гладиатора" вышла в 2000 году и стала культовой лентой, получив пять "Оскаров" и войдя в список 250 лучших фильмов по версии IMDb. Прототипом главного героя считают Марка Нония Макрина, одного из самых близких друзей императора Марка Аврелия.

Видео дня

Вторую часть пришлось ждать 24 года. Недавно состоялся допремьерный показ "Гладиатора – 2", и издание Hollywood Reporter рассказало, чего ждать от продолжения культовой истории.

"Гладиатор" – американско-британский исторический драматический боевик. Режиссером первой части был Ридли Скотт, сценаристами – Дэвид Франзони, Джон Логан и Уильям Николсон. Главные роли в экранизации 2000 исполнили Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Конни Нильсен, Ральф Меллер, Оливер Рид, Джимон Гонсу, Дерек Джекоби и Ричард Гаррис.

Кроу предстал в образе испано-римского генерала Максима Децима Меридия, которого предают, когда Коммод, амбициозный сын императора Марка Аврелия, убивает своего отца и захватывает трон. Максимус становится рабом, но поднимается в карьере через гладиаторскую арену. Он больше всего стремится отомстить за убийство семьи и правителя.

Недавно прошел первый показ фильма "Гладиатор II", и первые реакции уже попали в социальные сети.

Продолжение фильма было показано на площадке Paramount Studios в Лос-Анджелесе, где СМИ и кинокритики впервые увидели фильм с Дензелом Вашингтоном, Полом Мескалем и Педро Паскалем в главных ролях.

Режиссером второй части также выступил Ридли Скотт. Пол Мескаль исполнил роль взрослого Луция Вера II, племянника императора Коммода с оригинального фильма, которого сыграл Хоакин Феникс. Луций возвращается в Рим после того, как был вынужден попасть в рабство, чтобы воевать не как правитель, а как гладиатор, стремящийся мести и власти, и желающий вернуть славу Риму его народу.

В актерский состав также вошли Конни Нильсен, Джозеф Квинн, Дерек Джейкоби, Рори Макканн, Фред Хечингер, Мэтт Лукас, Мэй Каламави, Тим Макиннерни, Питер Мэнса и Алек Утгоф.

Официально фильм выходит в кинотеатрах 22 ноября.

"Гладиатор-2" создала кинокомпания Paramount Pictures. Оригинальный фильм вышел более двух десятилетий назад, получил пять "Оскаров" и заработал 465,4 миллионов долларов в мировом прокате. Первый трейлер, выпущенный в июле, также собрал 215 миллионов просмотров по всему миру всего за несколько дней.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг топ-10 не слишком страшных фильмов на Геловин, если вам надоели ужасы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.