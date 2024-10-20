Топ-10 не слишком страшных фильмов на Хэллоуин, если вам надоели ужасы

Конец октября приносит особую атмосферу – и не только теплых свитеров, чая и уютных пледов – но и жуткого Хэллоуинского декора. Почувствовать настроение сезона лучше всего помогут тематические фильмы. Однако если вы не фанат жанра хороора, не обязательно мучить себя фильмами ужасов, от которых стынет кровь.

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OBOZ.UA собрал рейтинг интересных фильмов, которые лучше всего подойдут для осени. Этот топ-10 подойдет также для тех, кому надоели ужасы.

Люди в черном

Начнем с классики. Научно-фантастическая комедия 1997 режиссера Барри Зонненфельда стала культовой лентой в жанре. В главных ролях снялись Томми Ли Джонс, Уилл Смит, Винсент Д'Онофрио, Линда Фиорентино, Рип Торн. Мало кто знает, что на самом деле "Люди в черном" – это экранизация одноименной серии комиксов.

На Земле тайно проживают полторы тысячи пришельцев. В связи с этим создано тайное бюро по сотрудничеству с инопланетянами – Люди в черном. Контакты людей из НЛО строго регламентированы – даже создан специальный нейтрализатор памяти, помогающий оставить в тайне факт наличия пришельцев для большинства населения Земли. Как-то агентам попадает дело о представителе расы "жуков"-захватчиков – пришелец съедает фермера и надевает на себя его кожу. Люди в черном должны предотвратить межгалактическую войну. Если вы еще не видели "Людей в черном", Хэллоуин – идеальное время, чтобы наверстать упущенное.

Коко

Для семейного просмотра можно выбрать мультик Коко. Он входит в список 250 лучших фильмов по версии IMDb.

Сюжет рассказывает о 12-летнем Мигеле, который живет в мексиканском селе в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Но музыка в его семье считается проклятием. Мальчик отправляется в Страну Мертвых, где встречает души предков. Мигель хочет воссоединить живых и мертвых членов своей семьи.

Труп невесты

Культовый мультфильм Тима Бертона, который был номинирован на премию "Оскар" за лучший анимационный полнометражный фильм.

События происходят в XIX веке. Силы тьмы затягивают Виктора в ад и женят там на таинственном Труппе Невесты, тогда как его любимая Виктория ждет в мире живых. Проживание в Царстве мертвых оказывается гораздо более интересным, чем привычный образ жизни. Виктору придется решать – хочет ли он вернуться в свой мир.

Донни Драко

Этот культовый научно-фантастический фильм 2001 года рассказывает о 28 днях из жизни старшеклассника Донни Дарко. Высокомерный юноша вдруг начинает видеть жуткую личность в костюме кролика. Разговоры приводят Донни к серьезным размышлениям о противоречии судьбы и свободы, а также о конце света. События в фильме проходят накануне Хэллоуина.

Другие

"Другие" – мистический триллер из Николь Кидман в главной роли. Лента стала лауреатом восьми премий Гоя, в том числе в номинациях "лучший фильм" и "лучшая режиссура". Это жуткий фильм, но не кровавым или жестоким способом. События происходят в 1945 году. Мать и двое детей живут в старом доме на острове и ждут завершения войны и возвращения с фронта мужчины. У детей редкая болезнь – они боятся дневного света. После появления новых слуг в доме начинают происходить странные вещи. Фильм хорошо подходит для тех, кто готов выдержать немного напряженных моментов.

Тело Дженнифер

Еще один культовый триллер был снят по сценарию Диабло Коди. Ниди Лесники (Аманда Сейфрид) – серая мышка в школе. Однако ее лучшая подруга Дженнифер Чек (Меган Фокс) – местная звезда. Подруги собираются сходить на концерт рок-группы в бар. Вдруг там пожар, но Дженнифер и Ниди смогли спастись. В ходе сюжета выясняется, что Дженнифер превратилась в демона-людоеда, который теперь охотится на ребят-одноклассников, пожирая их для поддержания жизненных сил.

Ужас перед Рождеством

От Хэллоуина до Рождества не так уж далеко, поэтому жуткая рождественская атмосфера подарит яркие впечатления. "Ужас перед Рождеством" – музыкальный мультфильм Генри Селика, снятый в технике кукольной анимации в жанре фэнтези. Этот анимационный фильм, идеальный буфер для праздников в конце года, прекрасно сочетает жуткое и праздничное, поскольку рассказывает о неожиданном путешествии тыквенного короля Хэллоуина в Рождественский город.

Добро пожаловать в Зомбиленд

Вуди Харрельсон, Эмма Стоун и Джесси Айзенберг – отличная команда актеров для культового комедийного хоррора. Сюжет дублирует стандартные фильмы по тематике зомби-апокалипсиса. Миром управляют зомби, но на планете осталось несколько "нормальных" людей. Главный герой Коламбус, пытаясь спастись от чудовищ, на своем пути встречает коллег по несчастью.

Практическая магия

Американский фэнтезийный мелодраматический фильм рассказывает о сестрах Салли и Джиллиан Овенс, происходящие из длинной линии ведьм. Девушки постепенно научились использовать практическую магию, но женщины рода Оуэнс страдают родовым проклятием, от которого сестры будут пытаться избавиться.

Эдвард Руки-Ножницы

Фильм был снят Тимом Бертоном в 1990 году. В главных ролях – молодые и прекрасные Джонни Депп и Вайнона Райдер. Это трагикомическая сказка, что повествует о необычном юноше, Эдварде, который имел вместо рук ножницы, и о чувственной истории любви.

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