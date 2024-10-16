Хью Грант в роли маньяка: вышел финальный трейлер фильма 'Еретик'

Британский актер Хью Грант пробует новые грани своего актерского таланта. И увидеть его изменения можно в финальном трейлере религиозного горор-триллера "Еретик".

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Картина должна выйти 28 ноября. Дублированный ролик опубликовал на своем Youtube-канале дистрибьютор ADASTRA CINEMA, занимающийся прокатом ленты.

По сюжету картины две молодые мормонские миссионерки, которых играют Софи Тэтчер и Хлоя Ист, стучат в дверь к доброжелательному пожилому господину. Однако он оказывается антирелигиозным фанатиком, а его дом – настоящей ловушкой, выбраться из которой практически невозможно и которую сам хозяин называет испытанием веры.

За постановку картины отвечал режиссерский дуэт Скотта Бэка и Брайана Вудса. Ранее они занимались созданием сценариев и написали скрипты к таким картинам, как франшиза Джона Красински "Тихое место", криминальный фильм ужасов 2019 года "Призрак" и сурвайвал с Адамом Драйвером "65".

Отметим, что Грант, ранее чаще игравший героев-любовников, в последнее время стал чаще браться за негативные роли. На его счету образы злодеев в таких лентах, как "Подземелье и драконы: Честь воров", "Операция "Фортуна", "Джентльмены" и "Приключения Паддингтона 2". Но он не играл в хоррорах с тех пор, как ему было около 20 лет, когда он снялся в боевике Кена Рассела "Логово белого червя".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известно о продолжении хорора "Игра в прятки".

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