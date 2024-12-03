'Гладиатор-3' точно будет: режиссер сделал заявление после успеха второго фильма

Недавно на экраны вышел фильм "Гладиатор-2" – продолжение легендарного боевика 2000 года. Над созданием обеих частей работал режиссер Ридли Скотт. В его наработке также такие культовые ленты как "Чужой", "Бегущий по лезвию", "Все деньги мира", "Наполеон" и т.д.

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"Гладиатор-2" – историческая драма, события сиквела происходят через 16 лет после первого фильма. Режиссер рассказал, планирует ли он снимать третью часть фильма и на какой стадии находятся предварительные разработки.

В центре сюжета сиквела – племянник императора Коммода – Люций. В "Гладиаторе" 2000 он был еще ребенком.

Люций жил в изгнании в далекой африканской стране. У него была любимая женщина и новая жизнь. Попав в плен к римским солдатам, Люция в столице империи заставляют стать гладиатором. Он от всех скрывает свое происхождение и настоящее имя, и неожиданно попадает в водоворот политических интриг.

Люциус должен выйти победителем в Колизее, чтобы вернуть Риму его былую славу и отомстить императорам, завоевавшим его родной дом.

Главную роль в "Гладиаторе-2" исполнил ирландский актер Пол Мескаль (известный по ролям в лентах "После солнца", "Все мы незнакомцы"). Роль генерала Маркуса Акация исполнил Педро Паскаль (сериалы "Нарко", "Мандалорец", "Последние из нас").

Ни для кого не секрет, что "Гладиатор-2" был дорогостоящим производством. Скотт повторял, что он фактически находился за пределами бюджета на момент завершения съемок. В сети распространялись мнения, что, скорее всего, фильм не получит больших доходов только от заработков в кинотеатрах, и ему придется полагаться на прокат и трансляцию, чтобы вернуть все деньги.

Иностранные кинокритики также не очень довольны продолжением "Гладиатора" и даже обвиняют режиссера в том, что он "слишком сильно полагается на ностальгию по оригиналу".

Скотт в недавнем интервью отметил, что написал для третьей части фильма уже двенадцать страниц.

На последней пресс-конференции режиссер подтвердил, что "Гладиатор-3" точно будет.

На прошлой неделе Скотт Мендельсон из Puck сообщил, что "Гладиатор-2", собрав в первые дни проката 55 миллионов долларов, в конечном счете заработает менее 450 миллионов долларов во всем мире. Мендельсон считал, что фильму будет очень тяжело выйти на безубыточность. Конечно, если учесть все доходы, которые фильм получит от VOD и потоковой передачи, ему удастся окупиться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что режиссер культового фильма "Гладиатор" успокоил концовку второй части.

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