Куда поехать в Европе на горячие источники: популярные курорты

Термальными водами называют подземные воды с повышенной температурой (выше 20 °C). Издавна они применялись в целебных целях. Еще с античных времен были известны римские термы, а обнаружение на определенной территории горячих источников сразу делало эту местность популярной среди туристов.

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Отдых на горячих источниках – это отличная возможность отдохнуть и оздоровиться. Эксперты обнародовали топ лучших курортов Европы.

Голубая лагуна, Исландия

Это самый известный геотермальный бассейн Европы. Ярко-бирюзовый бассейн на фоне скалистых лавовых полей находится в 30 минутах езды от Рейкьявика. Его можно легко принять за неземной исландский природный ландшафт, но на самом деле это рукотворный комплекс, питающийся водой, богатой минералами, переработанной соседней геотермальной электростанцией Svartsengi. Туристам предлагают ванны с белой геотермальной грязью, богатой кремнеземом.

Thermae Bath Spa, Бат, Англия

Целебной водой единственного в Великобритании термального источника наслаждались все – от кельтов до саксов, когда их открыл легендарный британский принц Бладуд примерно в 863 году до нашей эры. Используя источник, питающий исторический музей Римских бань города, Thermae Bath Spa может похвастаться травяными паровыми банями и четырьмя термальными ваннами, включая открытый бассейн на крыше с романтическим видом на Батское аббатство.

Бен де Доррес, Пиренеи, Франция

Это отличная альтернатива более серьезным лечебным баням во Франции. Небольшой сернистый термальный источник, расположенный на высоте 1450 м, позволяет гостям понежиться при температуре 37–40°C с прекрасным видом на волнистые долины внизу. Термальные воды расположены недалеко от границы с Испанией. История Bains de Dorres уходит в римские времена.

7132 Therme Vals, Швейцария

Этот минималистичный спа-комплекс по адресу 7132 Therme Vals настолько популярен, что туристы готовы проделывать довольно неблизкий путь из Цюриха, чтобы покупаться в гидротерапевтических бассейнах. Ночное купание предлагается гостям, которые останавливаются в соседней гостинице Therme Val, реконструированной швейцарским архитектором Петером Цумтором.

Карловы Вары (Carlsbad), Чехия

Считается, что минеральные воды Карловых Вар, открытые римским императором Карлом IV, основавшим этот курортный город в Западной Богемии в 14 веке, обладают внешними и внутренними целебными свойствами. Во многих отелях, таких как Grandhotel Pupp (предположительно вдохновленный для отеля Grand Budapest Hotel Веса Андерсона), есть традиционные места для купания среди исторических комплексов колоннад города.

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