Главный герой 'Эмили в Париже' объявил, что может покинуть сериал: какая причина

Звезда сериала Netflix "Эмили в Париже" Лукас Браво, воплощающий образ волшебного шеф-повара Габриэля, выразил серьезное недовольство развитием своего персонажа. Актер отметил, что испытывает разочарование от того, как изменился его герой за несколько сезонов.

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Сначала Габриэль был изображен как веселый, дерзкий и жизнерадостный мужчина, привлекающий внимание главной героини Эмили. Однако впоследствии его персонаж стал более меланхоличным и подавленным. Браво признался, что ему тяжело идентифицировать себя с таким развитием сюжета, рассказал актер изданию IndieWire.

"Я никогда не был так далеко от него", – признался актер в интервью. Он добавил, что пытался внести свои предложения по развитию персонажа, но сталкивался с ограничениями творческой свободы. По словам Браво, на съемочной площадке актеры оказывают малое влияние на сценарий и диалоги, а их задача – просто выполнять указания режиссера.

Такая ситуация привела к тому, что актер стал сомневаться в своем желании продолжать сниматься в сериале. Контракт Браво истекает после четвертого сезона, и он пока не принял решение о продолжении сотрудничества. "Я действительно хочу увидеть, вернется ли Габриэль к своему веселому, дерзкому, игривому, живому виду", — отметил актер.

Несмотря на недовольство развитием своего персонажа, Браво остается поклонником сериала в целом. Он отметил, что "Эмили в Париже" дал ему много возможностей и открыл новую дверь в его карьере. Однако актер надеется, что создатели сериала прислушиваются к отзывам зрителей и внесут необходимые изменения в сюжетные линии.

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