Главный тренд осени: Джиджи Хадид показала модную обувь

На модель и владелицу трикотажного бренда Джиджи Хадид советуют обращать внимание тем, кто хочет быть в курсе всех передовых тенденций. И на этот раз, прибыв на неделю моды в Нью-Йорке, старшая из сестер Хадид снова продемонстрировала ультрамодный лук.

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Как пишет издание Who What Wear, главным элементом ее образа стала обувь. Сапоги звезды объединили в себе сразу три ключевых тренда сезона.

Хадид, которая обычно предпочитает удобные кроссовки, на этот раз выбрала высокие сапоги на каблуке. Первый тренд, в который она таким образом попала, это высота до колена. Именно такая сейчас пользуется наибольшей популярностью у модных брендов, вне зависимости от ценовой категории.

Кроме того, звезда удачно выбрала цвет. Коричневая обувь – одна из главных тенденций сезона. Выбирать можно от светлых оттенков до очень темных. Коричневый – базовый цвет, который легко впишется в ваш гардероб.

Еще один тренд, который Хадид использовала в своем образе – это имитация крокодиловой кожи. Анималистические фактуры и принты вернулись на подиумы и в стритстайл. Стилисты советуют не бояться добавлять их в свой лук. Более того, если вы не уверены, что анималистический принт впишется в ваш гаредроб, начать добавлять его именно с обуви будет лучшим и наиболее безопасным решением. Оно придаст нужную ноту образу и при этом не перетянет на себя столько внимания, как этот же элемент в одежде.

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