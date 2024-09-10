Идеальный вариант на осень: Зои Кравиц показала, с чем носки мешковатые джинсы

Актрису и новоиспеченного режиссера Зои Кравиц фэшн-критики хвалят за то, что она придерживается собственного узнаваемого стиля и не пытается гнаться за модными трендами. Но на днях она умудрилась, оставаясь верной себе, воплотить также тенденцию, которой пророчат длительное пребывание на вершине.

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Как пишет издание Who What Wear, Кравиц известна тем, что умеет производить большое впечатление с минимальными усилиями. И в этот раз она соединила вещи, которые мало ассоциируются с голливудскими знаменитостями, но всегда хорошо работают вместе.

Звезда прибыла на съемку шоу Дрю Бэрримор в простом, но эффектном образе. Она выбрала рубашку оверсайз, мешковатые джинсы и слипоны на плоской подшве. Дополнила образ звезда узкими солнцезащитными очками, тугим пучком на голове и большой мягкой сумкой через плечо. Получился очень расслабленный и комфортный ансамбль.

Несмотря на то, что звезды чаще предпочитают более элегантную обувь в сочетании с джинсами, Кравиц на этот раз угадала долговременный тренд. Стилисты и модные критики убеждают, что сочетание мешковатых джинсов со спортивной обувью типа кед, минималистических кроссовок или слипонов будут в моде не только до конца 2024 года, но и весь 2025 год.

Мода снова поворачивается в сторону комфорта. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы в вашем гардеробе было как можно больше удобной широкой одежды, которую стоит носить с не менее удобной обувью.

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