'Голландия': о чем новый нашумевший фильм из Николь Кидман

27 марта 2025 года начался показ психологического триллера Голландия, главную роль в котором исполняет известная актриса Николь Кидман. Она сыграла домохозяйку из Мичигана, чья идиллическая семейная жизнь превращается в хаос, когда она узнает страшную тайну о своем муже.

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Этот фильм имеет сочетание триллера и психологической драмы, увлекающей зрителей своими неожиданными поворотами и напряженной атмосферой. Режиссером фильма выступила Мими Кейв, получившая популярность благодаря своей работе в "Свежести".

О чем фильм "Голландия" из Николь Кидман

Эта лента рассказывает историю женщины, чья обыденность идеально подходит под образ тихой домохозяйки. Однако, подозревая, что ее муж изменяет, героиня решает также начать изменять, чтобы развеять эмоциональную пустоту. Однако ее сомнения перерастают во что-то гораздо более серьезное, когда она узнает, что ее муж не просто неверен – он серийный убийца. Открытие этой тайны радикально изменяет ее жизнь, переворачивая привычный мир по уходу за домом и семьей в ад.

Фильм не только предлагает увлекательный сюжет, но и вызывает интерес благодаря своему актерскому составу. Кроме Кидман, роль мужчины героини сыграл Мэтью Макфейден, известный по сериалу "Наследники". Их отношения в фильме вызывают любопытство благодаря контрасту между идеальной семейной жизнью и темной стороной мужчины. К актерскому составу также присоединились Гаэль Гарсия Берналь, играющий любовника героини, и Рэйчел Сеннотт.

Премьера Голландии состоялась на фестивале South by Southwest 9 марта 2025 года, после чего фильм с 27 марта стал доступен для просмотра на платформе Amazon Prime Video.

OBOZ.UA на днях писал, что трейлер фильма, на съемках которого застрелили украинку, выложили в сеть.

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