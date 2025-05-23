Google Meet теперь может перевести ваш голос и звучать как вы: как это работает

Появление онлайн-переводчиков открыло пользователям доступ буквально ко всему миру. Но сервис видеозвонков Google Meet поднимает общение в интернете на совершенно новый уровень с функцией прямого перевода устной речи.

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Как пишет издание The Verge, новую функцию компания Google показала ранее на этой неделе. Базируется она на модели искусственного интеллекта Gemini и может в режиме реального времени переводить то, что вы говорите, на язык вашего собеседника.

Google утверждает, что перевод, сгенерированный искусственным интеллектом, будет сохранять звук вашего голоса, тон и выражение. Функция сейчас постепенно внедряется в бета-версии для пользователей, которые подписаны на план AI Pro от Google или на новую подписку AI Ultra, которая стоит 249,99 долларов в месяц.

В демонстрации, которую представил Google, англоязычный пользователь присоединяется к звонку с коллегой, который говорит на испанском. Как только в чате активируется перевод речи с помощью Gemini, Meet начинает дублировать то, что они говорят. Сгенерированный ИИ английский перевод включил все вокальные интонации говорящего. Аналогичным образом он сработал в обратную сторону.

Пока Meet может переводить только между английским и испанским, но Google планирует добавить поддержку итальянского, немецкого и португальского языков в "ближайшие недели".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как использовать Gemini на вашем смартфоне и какие функции доступны уже сейчас.

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