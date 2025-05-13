Google обновил логотип впервые за 10 лет: что изменилось

Технологический гигант Google представил обновление своего известного логотипа в виде буквы "G". Это изменение дизайна отдельного символа произошло впервые за почти десять лет.

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Новый вид отличается от предыдущей версии, которая имела четко разделенные цветовые блоки. Теперь традиционные цвета Google - красный, желтый, зеленый и синий - плавно переходят друг в друга, образуя градиент. Обновленный логотип уже начал появляться в некоторых фирменных продуктах компании.

Предыдущее масштабное обновление логотипа Google состоялось в сентябре 2015 года. Тогда компания сменила шрифт на современный и представила предыдущий вариант логотипа "G", где все фирменные цвета были собраны, но в виде отдельных, четко разграниченных блоков в пределах одной буквы.

В свежем обновлении ключевым визуальным изменением является отказ от этих четких границ между цветными блоками. Вместо этого четыре фирменных цвета Google - красный, желтый, зеленый и синий - теперь сливаются в плавный градиент в пределах одной буквы "G". Предполагается, что такое дизайнерское решение имеет целью согласовать вид логотипа с градиентом, который уже используется в брендинге другой важной разработки Google - модели Gemini.

Сейчас новый вид логотипа "G" замечен преимущественно в мобильных приложениях Google. В частности, обновление стало видимым в приложении Google для телефонов на базе iOS, а также на устройствах Google Pixel. В то же время на веб-версии поисковика и в приложениях Google на других устройствах под управлением Android буква "G" все еще отображается со старым дизайном - четкими цветными блоками.

Новый логотип впервые заметили редакторы 9to5Google. На сегодня он уже активно используется в приложении Google Search для iOS и в основном приложении Google для Android. Важно отметить, что изменение коснулось лишь отдельного логотипа "G". Полный логотип Google, состоящий из шести букв, остался без изменений и продолжает использовать четкие, не смешанные цвета для каждой буквы, без градиента.

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