Горячие бутерброды с колбасой и овощами: рецепт сытного блюда для перекуса

Горячие бутерброды – очень простое и вкусное блюдо, которое можно есть как на завтрак, так и на перекус. Готовить их можно из любыми продуктами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с колбасой и овощами.

Ингредиенты:

200-300 г колбасы

половина помидора

половина луковицы

1 ст.л кетчупа

1 ст л майонеза

1-2 яйца

100 г сыра

1 багет

соль, перец

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком колбасу. Овощи также кубиком, добавьте майонез, кетчуп, сыр тертый.

2. Багет порежьте, сверху выложите начинку и запекайте 5-7 минут в духовке.

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