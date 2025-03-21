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Горячие бутерброды с колбасой и овощами: рецепт сытного блюда для перекуса
Горячие бутерброды – очень простое и вкусное блюдо, которое можно есть как на завтрак, так и на перекус. Готовить их можно из любыми продуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с колбасой и овощами.
Ингредиенты:
- 200-300 г колбасы
- половина помидора
- половина луковицы
- 1 ст.л кетчупа
- 1 ст л майонеза
- 1-2 яйца
- 100 г сыра
- 1 багет
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком колбасу. Овощи также кубиком, добавьте майонез, кетчуп, сыр тертый.
2. Багет порежьте, сверху выложите начинку и запекайте 5-7 минут в духовке.
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