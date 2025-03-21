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Горячие бутерброды с колбасой и овощами: рецепт сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
885
Горячие бутерброды с колбасой и овощами: рецепт сытного блюда для перекуса

Горячие бутерброды – очень простое и вкусное блюдо, которое можно есть как на завтрак, так и на перекус. Готовить их можно из любыми продуктами.

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Горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с колбасой и овощами.

Рецепт бутербродов

Ингредиенты:

  • 200-300 г колбасы
  • половина помидора
  • половина луковицы
  • 1 ст.л кетчупа
  • 1 ст л майонеза
  • 1-2 яйца
  • 100 г сыра
  • 1 багет
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком колбасу. Овощи также кубиком, добавьте майонез, кетчуп, сыр тертый.

Начинка для бутербродов

2. Багет порежьте, сверху выложите начинку и запекайте 5-7 минут в духовке.

Готовые бутерброды

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