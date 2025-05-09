Готовьте попкорн: вышел тизер первого украинского антисоветского экшена 'Каховский объект'

Зомби-муви с антисоветским эффектом увидят уже этой осенью украинские зрители. На экраны кинотеатров нашей страны выйдет экшн "Каховский объект", который его создатели называют фильмом о настоящем "бессмертном полке".

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Тизер ленты представила компания Film.ua, которая занимается ее производством. В ролике раскрывается дата выхода "Каховского объекта" – 1 октября, День защитников и защитниц Украины.

Главной героиней фильма является военная с позывным Мара. Ее миссия – уничтожить последствия тоталитарного прошлого, которые проснулись в бункере после подрыва Каховской дамбы. Чтобы осуществить ее, она вместе со своим отрядом должна будет спуститься в бункер, где во время холодной войны СССР проводил опыты на людях. Последствия этих опытов все еще находятся в этом бункере в виде полуживых трупов солдат советской армии – того самого "бессмертного полка". Чтобы выжить и спасти страну Мара с побратимами должны объединиться и победить советских зомби.

"Фильм разрушает мифы, которые десятилетиями зомбировали наше сознание. Он не задает вопросов, а он дает четкий ответ: "Справедливости хочешь? Одолей чудовищ прошлого". Здесь враг – не вымышленный монстр, а идеология, которую мы должны были бы давно похоронить", – убеждают авторы ленты.

Главную роль в картине сыграла Марина Кошкина ("Захар Беркут", "Снайпер: Белый ворон", "Дом "Слово": Бесконечный роман"). Также в каст вошли Дмитрий Павко, Владимир Ращук, Александр Яцентюк, Михаил Дзюба, Андрей Подлесный, Орест Пасечник, Ирина Кудашова, Влада Марчевская, Андрей Жила. Режиссером ленты выступил Алексей Тараненко, известный по трагикомедии "Я работаю на кладбище".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Film.ua начал работу над игровым фильмом по вселенной "Мавки".

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