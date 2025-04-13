'Греховное послевкусие': в Киеве продают паску с каннабисом

В одном из киевских кафе к Пасхе создали уникальную паску. Среди ингредиентов вкусности можно заметить каннабис.

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Такая идея возникла у владельцев столичного заведения HRAM. "Классическая святость, но с легким греховным послевкусием", – указано на странице кафе в Instagram.

В состав паски входит CBD – вещество, которое выделяется из растительного каннабиса, однако не имеет наркотических свойств. Свое творение кондитеры-крафтеры окрестили Mary Jane.

Кроме CBD в рецептуре паски также есть ваниль, сливочный крем, белый шоколад, а также цитрусовые цукаты.

Цена необычной вкусности 1300 грн, сейчас ее уже можно заказать.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить вкусную паску без дрожжей.

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